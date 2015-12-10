焦点：中国投资者对海外股票与债券热度上升 以躲避国内寒流

图为纽约证交所门前的华尔街指示牌。 REUTERS/Lucas Jackson

路透上海12月10日 - 经历过房地产市场低迷、国内股市令人心惊胆战的大起大落、以及人民币贬值之后，中国散户投资者终于开始认真考虑海外股票和债券。

对外国经纪商和财富管理公司，以及可以借助这股东风获利的国内企业家来说，这可是好消息，因为其中涉及的资金可能规模巨大。

中国国际金融有限公司称，中国高净值个人控制着4.4万亿(兆)美元资产，但仅把5%的财富配置到海外，相比之下全球平均比例为24%；此外普通中产人士存入中资银行的资产也有数万亿美元。

一些基金经理称，若这两个群体按照国际常态重新配置资产，多达6万亿美元的中国资金可能投向海外股票和债券。

资金已经开始流出中国，尤其是夏季股灾和8月人民币贬值后。11月中国外储下降速度创历史第三快，降至2013年初以来最低。

官方数据不区分散户和机构投资，但中国购买海外债券和股票第二季大幅增长11%。

那些数据并没有反映现有的海外投资组合有做重新配置。这些投资组合中包含房地产，中国有好几十亿美元的资金都投资于海外房地产。

国内基金经理称，对允许国内共同基金投资海外资产计划的兴趣日益高涨，这很能说明问题。

多年来，合格境内机构投资者(QDII)计划都未能吸引到中国投资者的很大兴趣。直到今年，各大机构才开始追捧拉抬该机制下投资配额的交易价格。

“今年QDII配额突然变得很贵，”上海常春藤资本(Ivy Capital)的基金经理Shen Weizheng表示，常春藤资本计划推出香港债券基金，以满足大陆客户对海外资产增长的需求。

“由于人民币不再坚挺，国内资本正在外逃，”他说。

交易平台Interactive Brokers亚太业务经理David Friedland表示，越来越精明的中国投资者正在放眼海外。该交易平台公司在香港和中国大陆都设有办事处。

“中国人投资海外的兴趣浓厚。人们不能把所有钱都放在家里，”他说。

**泡沫风险**

现年33岁在一家中资行做风控的Brian Qian便是这一新兴投资群体的典型代表。

他表示，今年自己向海外股票和债券上投资了数百万元人民币，占其可投资资产的一半。

“在中国的投资回报远不如从前，”他说。他还表示今夏股灾之后就不再相信本地股市，也不再相信中国的高风险、高收益的理财产品。

“就我来看，中国的实体经济存在相对较大的泡沫，”Brian Qian说。

一名属于中产阶层的上海张姓投资者表示，她也在关注美元资产。

“一场金融危机正在逼近中国，人民币会贬值，我把钱投在中资银行或理财产品上不再安全。”

本地资产越来越不受欢迎，因泡沫和市场扭曲交织其中，一些产品伴有影子银行性质。而与之形成鲜明对比的是，海外市场的回报却比较稳定。

美国大型股组成的标准普尔500指数.INX现较全球金融危机之前的峰值上涨了35%，而上证综合指数.SSEP的跌幅依然超过40%。

中国公司鼓足干劲，为想要转投海外的人提供帮助；大成基金管理有限公司称其为“下个10年的趋势”。

该基金正在建立一支专门帮助中国人投资海外的团队。

前华尔街交易员Liu Zhen现在是Clipper Advisors的执行长。这是一家软件初创公司，它的Blue Sea Wealth手机应用，就是为帮助中国投资者选择海外交易所上市基金而量身定做的，根据风险容忍度和目标来重新配置。

“每个中国人都有两个口袋，一个是装美元的，一个是装人民币的，”他说。

对很多这种投资者来说，问题不是投资什么，而是如何投资。

从官方规定而言，个人每年将资金转移到境外的限额为5万美元，但很多人找到了规避方法来投资海外物产。

中国政府担心经济增长放缓之际资本外流会造成影响，因此加大了资本外流的限制，自3月以来就暂停了新的QDII配额审批，周三中国暂停机构申请新RQDII业务。

这让像Liu Haiying这样的人十分头疼；他是Haiying (Shanghai) Investment Consulting Co.的董事长。

“我计划推出全球宏观对冲基金，投资于全球金融资产，”他说。

“这种产品有巨大需求。目前最大的障碍是如何把钱弄出去。”(完)