分析师观点：中国用真金白银稳市场 央行背书后信心有望逐步恢复

路透北京7月6日 - 中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

中国证监会网站周日晚并明确，近期将没有新股发行，证实部分股指期货账户已被限制开仓。中国21家证券公司在周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。

以下为分析师评论摘要：

--海通证券首席宏观债券分析师 姜超：

信心重于黄金，不与央行作对。央行称将给予证金公司流动性支持，意味着央行正式介入救市，中国式平准基金火线出炉。

自6月12日以来，上证指数跌幅近30%，两市蒸发市值超10万亿，股灾的爆发严重威胁金融和社会稳定，救市是当务之急。本轮股市下跌源于金融去杠杆，类似于13年债市“钱荒”的股市版，从历史经验看“钱荒”非缺钱而是缺信心，华尔街名言“不与央行作对”，在央行背书后信心有望逐步恢复。

近期央行双降政策、支持证金公司，IPO暂停等均意味着对流动性的呵护，因而资金牛或有望逐步回归，但未来政府对引发风险的杠杆牛或加倍谨慎。

--民生证券宏观团队：

切中要害，干净利落，用真金白银稳定市场。融资盘连环“爆炸”引发股市流动性危机，信用被动收缩，汇率剧烈波动。在此背景下，救市已经上升到中央政府层面，央行也参与救市，通过释放真金白银，托底市场，稳定市场预期，确保不发生系统性金融风险。

信心修复后，金融造富长牛逻辑未变。随着人口结构和库存给房地产带来的持续下行压力，反腐和财税改革抑制地方政府大拆大建，改革提升风险偏好，过去沉淀于房地产等传统产业的居民财富大规模向资本市场，政府救市后，居民投资从不动产向金融资产的大趋势没有发生变化。

救市的可能是以再贷款的形式，并非PSL。PSL目前仅针对政策性银行，且资产端对接的是棚改，再贷款可能性更大。实际上，为支持股权分置改革，2005年央行曾经就为券商提供再贷款的流动性支持，以缓解部分券商的资金周转压力。

虽然具体金额不详，但信心重于黄金。央行不发布操作细则，原因可能有二：一可能有汇率端的考虑，毕竟这种操作可能会存在人民币贬值的压力；二是预期比最终的金额更重要，理论上，央行有无限开火权，空头永远不知道央行的底牌。

--中信策略团队：

短期跟着增量资金配置大盘蓝筹。短期我们认为应该坚决跟着“救市”资金走，买入低估值大盘蓝筹权重股，但避免周期性的石化行业。

中期，主板中的存量资金会买入在这轮调整中相比银行业跌幅更大的低估值白马行业。

--国泰君安策略团队：

央行这一救市举措与之前的举措一起，十分必要和及时，明显有助于缓解市场的极端情绪。金融市场真正的风险来源于市场趋势与情绪的共振。监管部门的及时举措将大幅降低金融市场的极端风险，避免强烈负面共振出现的可能性。

治本还要解决微观结构的变化方向，微观结构的优化过程需要在交易中实现，以及在企业业绩的增长过程中改善。这一过程可能会消耗一定的时间，需要观察到成交量出现实质性的变化。在这个过程中，有必要对杠杆资金的运用加强管理，避免市场风险的再次出现。

选股三个标准：有业绩、低估值、高分红。我们从三个角度梳理受益行业：1. 确定性的性价比，涨幅小低估值：银行、非银、家电中的白电；2. 业绩确定性较高：交通运输中的航空，白酒；3. 转型改革预期较强：公用事业中的电力，军工。主题方面，风险偏好下降期需要更精确把握催化剂临近且筹码集中度不高的方向，推荐国企改革。

--兴业证券首席宏观分析师 王涵：

如果当前的股市巨震引发金融危机，使得在股票市场上的创新型企业失去财富效应，后期没有资金的进一步投入，那后期的转型成功就失去了可能性。换句话说，这是一个0和1的游戏，如果从当前以金融危机的形式的倒退，那么只会回到起点。

在当前这种高杠杆下，如果去杠杆速度过快，转型会被打回原形，这是最差的结果。因而，当前的阶段需要去杠杆，但需要的是温和去杠杆。

从当前政府的态度和措施来看，短期内政府需要降低系统性金融风险，中期内防止过度投机和过度杠杆化，让创新型企业对后期资金有稳定的预期。同时，市场真正开始从创新成功的可能性角度去甄别企业。我们认为，当前仍可对中国中长期的转型成功抱有希望。

--光大证券首席经济学家 徐高：

股市快速下挫加大金融风险。A股在过去半个月中大幅下跌，令股市中融资盘面临很大平仓压力。而融资盘平仓进一步推动股市下行，形成恶性循环。由于本轮流动性推动的牛市融资资金体量庞大，金融机构参与广泛，股市快速下挫带动金融风险快速上升。政府迅速出手开始稳定市场，包括降息、定向降准以及成立平准基金等。随着稳定市场政策持续推出以及融资盘平仓压力缓解窗口期的来临，股市快速下挫行情况有望得到改善。

货币政策宽松格局不变，未来将着力于引导金融体系资金进入实体经济。考虑到6月的月度宏观数据又会显现疲态，3季度货币政策仍将宽松。短期基于降低金融系统风险目的，央行将继续通过各种方式向金融系统注入流动性。但在金融体系风险得到有效控制后，宽松方式将更多的向刺激实体经济流动性投放方面倾斜。未来将更多的通过PSL、地方政府债务置换扩容、降低企业债发行标准以及放松房地产开发贷款条件等都引导资金进入实体经济。

经济弱企稳势头并不稳固，增长速度再度放缓。经济近期呈现出的企稳迹象并不稳固，高频数据显示稳增长政策下生产面延续疲弱态势，发电量继续同比下跌，产能利用率延续下行，宽松政策并未有效推动生产面出现持续改善。而房地产销售面积持续回升，30大中城市销售面积同比涨幅继续攀升至近70%的水平，其中以一线城市回升最为明显。宽松政策下需求面将持续改善。但由于向投资传导的不确定性，经济下行压力依然延续。我们预期2季度GDP同比增速将放缓至6.9%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。