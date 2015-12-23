中国新三板已暂停PE公司挂牌 意在防范行业风险--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 三位消息人士周三确认，中国全国中小企业股份转让系统公司（“新三板”）已暂停私募股权投资(PE)公司挂牌，此举估计与监管层在对PE进行进一步规范和“新三板”的定位有关。
“我觉得可能是监管部门顾及一个PE的风险。”一消息人士称，现在金融风险，尤其是P2P(点对点)风险非常大，PE行业也是参差不齐，很多PE存在非常大的问题，所以监管层此举可能也是从维护市场健康发展的角度考虑。
昨日收盘后，一则“证监会已经叫停私募股权投资机构挂牌新三板”的消息热传。21世纪经济报导周三报导则称，经核实，该传言“基本属实”。
路透已就上述消息联系中国证监会和全国中小企业股转系统公司，但其均暂未予置评。
“应该还是跟新三板的定位有关，市场上的存量资金就那么多，这种机构拿过去占比还挺大的，有些还拿去炒股，这个影响不太好。”另一消息人士对路透称。
在新三板挂牌的中科招商投资管理集团9月曾公告称，已授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元人民币。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。
而同样挂牌新三板的中国知名私募股权基金（PE）公司--北京同创九鼎投资亦再度计划大手笔融资。九鼎投资旗下新三板控股子公司优博创11月公告称，拟定增融资至多300亿元，但并未明确募资投向。
中国证监会官网资料显示，全国中小企业股份转让系统致力于服务创新型、创业型、成长型中小微企业，以“小额、快速、按需”的融资机制为中小微企业提供资本市场服务，助力产业升级与经济结构调整。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。