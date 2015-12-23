中国新三板已暂停PE公司挂牌 意在防范行业风险--消息

路透北京12月23日 - 三位消息人士周三确认，中国全国中小企业股份转让系统公司（“新三板”）已暂停私募股权投资(PE)公司挂牌，此举估计与监管层在对PE进行进一步规范和“新三板”的定位有关。

“我觉得可能是监管部门顾及一个PE的风险。”一消息人士称，现在金融风险，尤其是P2P(点对点)风险非常大，PE行业也是参差不齐，很多PE存在非常大的问题，所以监管层此举可能也是从维护市场健康发展的角度考虑。

昨日收盘后，一则“证监会已经叫停私募股权投资机构挂牌新三板”的消息热传。21世纪经济报导周三报导则称，经核实，该传言“基本属实”。

路透已就上述消息联系中国证监会和全国中小企业股转系统公司，但其均暂未予置评。

“应该还是跟新三板的定位有关，市场上的存量资金就那么多，这种机构拿过去占比还挺大的，有些还拿去炒股，这个影响不太好。”另一消息人士对路透称。

在新三板挂牌的中科招商投资管理集团9月曾公告称，已授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元人民币。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。

而同样挂牌新三板的中国知名私募股权基金（PE）公司--北京同创九鼎投资亦再度计划大手笔融资。九鼎投资旗下新三板控股子公司优博创11月公告称，拟定增融资至多300亿元，但并未明确募资投向。

中国证监会官网资料显示，全国中小企业股份转让系统致力于服务创新型、创业型、成长型中小微企业，以“小额、快速、按需”的融资机制为中小微企业提供资本市场服务，助力产业升级与经济结构调整。(完)