版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 1月 25日 星期一 16:01 BJT

沪综指缩量收升 煤炭、石油石化板块领涨大盘

中国股市沪综指周一缩量收升0.8%。分析师指出，上周五海外市场企稳反弹，国内市场的压力有所缓解，煤炭、石油石化板块领涨。近期央行连续投放流动性对市场情绪有所支撑，今日沪综指持续在5、10日均线下运行，料后市大盘可能会反复盘整波动。上海A股今日成交1,628亿元人民币，上日为1,694亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐