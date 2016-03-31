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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 31日 星期四 15:40 BJT

沪综指小幅收升 整体围绕3,000点整数关口震荡盘整

中国股市沪综指周四小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整。分析师指出，短期大盘已运行到震荡区间上沿，市场预期上方压力较大，继续上冲动力有所不足。受昨天央行发布金融消费贷政策影响，服务业、餐饮旅游板块表现抢眼。沪综指3月累计涨幅11.8%，创11个月最大单月涨幅。上证A股今日成交2,511亿元人民币，上日为2,331亿元。路透

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