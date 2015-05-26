中国国资委：将指导地方国资委制订实施员工持股试点管理办法

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月26日 - 中国国资委周二称，将坚持稳妥有序的指导推动地方深化国有企业改革，指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法，规范开展员工持股试点工作。
刊登在国资委网站的新闻稿显示，今年国资委将加强对地方国资委发展混合所有制经济情况的指导和监督，指导地方国资委推动国有企业建设规范董事会，完善法人治理结构。做好国有企业负责人薪酬管理等工作，并起草关于国有企业建立职业经理人制度的指导意见。
中国证监会此前发布关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见，规定所需股票可从二级市场购买，也可以来自回购、股东赠予及非公开发行。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。