中国国资委：将指导地方国资委制订实施员工持股试点管理办法

路透北京5月26日 - 中国国资委周二称，将坚持稳妥有序的指导推动地方深化国有企业改革，指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法，规范开展员工持股试点工作。

刊登在国资委网站的新闻稿显示，今年国资委将加强对地方国资委发展混合所有制经济情况的指导和监督，指导地方国资委推动国有企业建设规范董事会，完善法人治理结构。做好国有企业负责人薪酬管理等工作，并起草关于国有企业建立职业经理人制度的指导意见。