中国新三板公布分层方案细则 创新层公司优先进行制度创新试点

路透北京11月24日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（“新三板”）周二公布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。

新三板网站新闻稿称，创新层拟设置三套并行标准，筛选出市场关注的不同类型公司，基础层主要针对挂牌以来无交易或交易极其偶发且尚无融资记录的企业，还包括有交易或者融资记录但暂不满足创新层准入标准的企业。

新三板规定，三套分层标准分别涵盖不同指标，包括净利润+净资产收益率+股东人数；营业收入复合增长率+营业收入+股本；市值+股东权益+做市商家数。

规定同时指出，进入创新层的挂牌公司须在达到上述任一标准的基础上，并满足最近3个月内实际成交天数占可成交天数的比例不低于50%，或者挂牌以来（包括挂牌同时）完成过融资的要求，并符合公司治理、公司运营规范性等共同标准。

新三板称，将于明年5月根据分层标准，自动筛选出符合标准的已挂牌公司进入创新层，新挂牌公司满足创新层准入条件的，将直接进入创新层。新三板在每年4月30日司年报披露后进行层级调整工作，通过设置维持标准将不符合创新层要求的公司调整到基础层。

新三板将根据分层维持标准，对不符合维持标准的挂牌公司，两年进行一次调整。新三板通过分层，对不同层级挂牌公司实施差异化的服务和监管。（完）