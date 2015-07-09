背景资料：中国股市本周以来救市政策一览表

路透北京7月9日 - 最近半个月来，中国A股市场持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。为稳定市场防范金融风险，中国出台诸如降息和定向降准、降低股票交易费用等多条政策出手救市，而周一以来，国务院各部委更是密集出台多项重量级政策。

中国股市沪综指.SSEC周三震荡收跌5.9%再创逾三个月新低。自6月12日触及5,178.191高点以来，至周三累积最大跌幅已逾三成。周四随着利好政策累积效应显现和技术性反弹需要，大盘出现小幅上涨。

以下是本周一以来中国各个部门出台的救市政策和措施：

**流动性支持，大资金入市**

--中国人民银行周三表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。央行周四表示，央行已根据中证金的需求向其提供了充足的再贷款。

--中国证监会周三决定，由中国证券金融股份有限公司提供充裕资金用于申购公募基金，为基金公司提供流动性，以增强投资者信心，保障公募基金行业平稳运行，发挥专业机构投资者稳定资本市场的作用。

--证监会周三表示，中证金将在继续维护蓝筹股稳定的同时，加大对中小市值股票的购买力度，缓解市场流动性紧张状况。

--证监会周三表示，中证金通过股票质押的方式，向21家证券公司提供了2,600亿元人民币的信用额度，用于证券公司自营增持股票。

--中证金董事长聂庆平周三表示，该公司近期启动了发行新一期短期融资券工作，旨在优化资金结构，发挥好维护市场稳定的作用。

--保监会周三发布通知称，对符合有关条件的保险公司经报备案后，投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%；投资权益类资产的余额占上季度末总资产比例达到30%的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。同时适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例。

**为融资盘解决流动性**

--银监会周四表示，允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限。质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整；支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线；鼓励银行业金融机构与中国证券金融股份有限公司开展同业合作，提供同业融资；支持银行业金融机构对回购本企业股票的上市公司提供质押融资。

--保监会周四发布公告称，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。

**限制减持股份，鼓励增持**

--证监会周三晚间公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，如违反上述规定，证监会将严肃处理。

--证监会周三出台规定，允许近期减持过股票的产业资本通过证券公司定向资管等方式立即在二级市场增持本公司股票；其中股价出现大幅下跌的（连续十个交易日内累计跌幅超过30%的），公司高管增持本公司股票可以不受窗口期限制；上市公司大股东持股达到或超过30%的，可以不等待12个月立即增持2%股份。

--国资委周三表示，明确规定中央企业在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票，支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

--财政部周三表示，股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。

--中央汇金公司周三发布公告称，在股市异常波动期间，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票，支持控股机构择机增持。中央汇金公司近期已在二级市场买入了ETF，并将继续买入操作。

**抑制过度投机，打击恶意做空**

--中金所自周三结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至20%（套期保值持仓除外）；自周四结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至30%（套期保值持仓除外）。

--中金所决定自周二起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手，并进一步加强股指期货套期保值交易管理，重点加强对期现货资产匹配的核查。

--新华社周四报导，周四上午公安部副部长孟庆丰带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索，显示监管部门要出重拳打击违法违规行为的动作。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 林琦/林高丽)

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