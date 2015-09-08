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中国财经 | 2015年 9月 8日 星期二 13:29 BJT

沪综指午盘跌逾2% 利好政策难敌基本面担忧

路透上海9月8日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌2%。监管层出台股息税收优惠及熔断机制等政策，有助于舒缓投资者对大盘的短期担忧，不过市场信心难以短期扭转，最新经济数据亦给市场增添一些担忧，大盘维持弱势调整，成交明显萎缩。

本地时间1:12，沪综指.SSEC报3,017.456点，跌62.964点或2.04%；沪综指开盘即下跌0.84%。

中国财政部周一晚间宣布，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。

沪深证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数.CSI300设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。

周二上午公布的中国8月进出口数据显示，受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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