沪综指午盘跌逾2% 利好政策难敌基本面担忧

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月8日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌2%。监管层出台股息税收优惠及熔断机制等政策，有助于舒缓投资者对大盘的短期担忧，不过市场信心难以短期扭转，最新经济数据亦给市场增添一些担忧，大盘维持弱势调整，成交明显萎缩。
本地时间1:12，沪综指.SSEC报3,017.456点，跌62.964点或2.04%；沪综指开盘即下跌0.84%。
中国财政部周一晚间宣布，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。
沪深证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数.CSI300设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。
周二上午公布的中国8月进出口数据显示，受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。