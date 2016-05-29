中国新三板对私募机构挂牌准入新增八项条件 含持续运营五年以上

路透北京5月29日 - 中国证监会周五宣布拟允许私募基金机构在新三板挂牌和融资后，全国中小企业股份转让系统挂牌公司（新三板）随即表示，对于私募机构的挂牌准入，在现有条件的基础上，增加了八个方面的条件。

新三板网站新闻稿称，八项条件分别为，管理费收入与业绩报酬之和须占收入来源的80%以上；私募机构持续运营五年以上，且至少存在一支管理基金已实现退出；私募机构作为基金管理人在其管理基金中的出资额不得高于20%。

同时，还包括私募机构及其股东、董事、监事、高级管理人员最近三年不存在重大违法违规行为，不属于中国证券基金业协会“黑名单”成员，不存在“诚信类公示”列示情形；创业投资类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在20亿元人民币以上，私募股权类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在50亿元以上。

八项条件还包括，已在中国证券基金业协会登记为私募基金管理机构，并合规运作、信息填报和更新及时准确等；挂牌前不存在以基金份额认购私募机构发行的股份或股票的情形；募集资金不存在投资沪深交易所二级市场上市公司股票及相关私募证券类基金的情形，但因投资对象上市被动持有的股票除外，全国股转公司要求的其他条件。

另外，新三板在信息披露方面同样提出了差异化要求。处于审查反馈中及已取得挂牌函尚未正式挂牌的私募机构符合新增条件的，继续推进审查和办理挂牌手续；暂不符合新增条件的，给予1年的整改期，整改后符合条件的继续推进审查，不符合新增条件的终止审查。

新三板要求，已挂牌的私募机构应当进行自查，并经主办券商核查后，披露自查整改报告和主办券商核查报告。不符合新增挂牌条件的应进行整改，未按期整改或整改后仍不符合要求的，将予以摘牌。

已挂牌的私募机构发行股票（包括发行对象以其所持有该挂牌私募机构所管理的私募基金份额认购的情形），发行对象已完成认购的，可以完成股票发行备案并办理新增股份登记手续。后续的股票发行、规范运作、并购重组和信息披露也应符合新的要求。

已挂牌的其它具有金融属性企业不得采用做市转让方式，但已采用做市转让方式的除外。不属于其它具有金融属性企业的挂牌公司，其募集资金不得用于参股或控股其它具有金融属性的企业。

中国证监会周五表示，拟开展私募基金管理机构参与新三板做市业务试点。金融机构和符合条件的私募基金机构可以在新三板挂牌和融资；全国股转公司应制定具体挂牌条件，从严监管已挂牌金融类机构，并实施差异化信息披露及监管要求。（完）