中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透北京12月29日电---中国股市沪综指周四小幅收高,元旦假日前市场人气极度低迷,成交额再创三年新低.分析人士称,年底资金面紧张,加之假日将至,令投资者保持谨慎,预计今年最後一个交易日大盘仍将弱势震荡.
沪综指.SSEC收报2,173.561点,涨3.547点,或0.16%,今日A股成交额萎缩至359亿元人民币,前一低位为2008年12月31日的334亿元.
华融证券策略分析师范贵龙称,今日消费、旅游和食品类股上涨,主要受节假期消费乐观预期的影响.
中国国旅(601888.SS)收升2.82%,报25.9元.
汽车和机械板块今日亦表现亮丽,上海汽车(600104.SS)收报13.9元,涨4.13%,三一重工(600031.SS)收升1.06%,至12.4元.
国家发改委周四公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,服务业和战略新兴产业方面亦有调整.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,320.4点,涨0.03%,成交量为261,912手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。