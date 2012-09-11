沪综指收跌 受前期领涨股回调拖累

路透北京9月11日电---中国股市沪综指周二缩量收跌终止三天连涨.在昨日缩量震荡後,场内观望气氛有所抬头,前期领涨的基建和券商等板块纷纷回调,带动大盘走弱.分析师表示,行情发展有待增量资金配合.

沪综指.SSEC收报2,120.554点,跌14.339点,或0.67%;周一该指数创下近四周收盘高点.今日沪市A股成交金额656亿元人民币,较上日859亿元大幅下降逾两成.

"大盘还是比较弱,蓝筹股、水泥股等板块的强势已不能持续."信达证券研发中心副总经理刘景德指出,本轮反弹基本都是场内资金在折腾,若没有大量的增量资金配合,股指很难走远.