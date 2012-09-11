沪综指收跌 受前期领涨股回调拖累

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京9月11日电---中国股市沪综指周二缩量收跌终止三天连涨.在昨日缩量震荡後,场内观望气氛有所抬头,前期领涨的基建和券商等板块纷纷回调,带动大盘走弱.分析师表示,行情发展有待增量资金配合.
沪综指.SSEC收报2,120.554点,跌14.339点,或0.67%;周一该指数创下近四周收盘高点.今日沪市A股成交金额656亿元人民币,较上日859亿元大幅下降逾两成.
"大盘还是比较弱,蓝筹股、水泥股等板块的强势已不能持续."信达证券研发中心副总经理刘景德指出,本轮反弹基本都是场内资金在折腾,若没有大量的增量资金配合,股指很难走远.
他并预计,短期股指可能会继续震荡,但跌破年内低点2,029点的可能性甚微.
水泥建材等个股跌幅居前,其中福建水泥(600802.SS)收报6.63元,下挫4.33%.
沪深300指数.CSI300收低0.64%,报2,311.890点.沪深300指数9月合约尾盘报2,324.0点,跌0.5%,成交量为手457,758.(完)
--发稿 林琦/李然; 审校 曾祥进
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