沪综指先抑後扬小幅收升

路透北京12月28日电---中国股市沪综指周三先抑後扬小幅收升,券商股继续整体走强,助大盘尾盘转跌为升.不过分析师预计,短线大盘仍处於弱势,在今年最後一个交易日(12月30日)前,可能还将处於探底过程.

沪综指.SSEC收报2,170.013点,涨3.808点,盘中一度挫至逾33个月低点2,134.017点.A股成交额较上日的373亿元人民币有所放大,增至399亿元.

浙商证券策略分析师张延兵表示,年关已至,市场做多欲望不足,而且目前正值市场资金回笼,资金面比较紧张,预计市场仍维持弱势.

券商板块连续第二个交易日整体上涨,兴业证券(601377.SS)涨停报收9.3元,中信证券(600030.SS)涨1.36%,收报9.72元.

张延兵称,金融股还处於估值洼地,该板块的上涨对稳住大盘能起到一定作用.

深市创业板收跌1.323%,至717点.张延兵并指出,创业板最近连创新低,"这说明中小市值A股还未走稳,还在杀跌,市场风险可能在最近几天还要继续释放."

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,321.2点,跌0.18%,成交量为306,129手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。