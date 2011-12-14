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中国财经 | 2011年 12月 14日 星期三 08:48 BJT

中国股市盘前看点--12月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国央行可能公布11月金融统计数据

**宏观经济和政策面**

--中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出,产能过剩对中国经济的冲击,值得高度重视.而且明年的过剩程度会继续趋向于严重,这将对增长形成持续压抑.钢铁行业可能是重灾区.

--"允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场"被正式纳入《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》.有接近监管层的消息人士透露.RQFII很可能在月底前就会推出.

**重点行业和公司**

--家电业以旧换新政策将於本月底在全国所有省市到期,为抢搭政策"末班车",各大企业都推出了各项促销活动,再加上进入年底销售旺季,本月将迎来家电业销售"井喷".

--河北乐婷的段金棕等107户渔民在天津海事法院对康菲公司提起环境污染损害赔偿诉讼,要求其赔偿经济损失4.9亿余元人民币.

**海外动向**

--美国股市市周二连续第二天下跌,此前美联储未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.道琼工业指数收跌66.45点,或0.55%,至11,954.94点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC跌破2,300点整数关口,短线将继续回测寻求支撑.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

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