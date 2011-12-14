中国股市盘前看点--12月14日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国央行可能公布11月金融统计数据
**宏观经济和政策面**
--中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出,产能过剩对中国经济的冲击,值得高度重视.而且明年的过剩程度会继续趋向于严重,这将对增长形成持续压抑.钢铁行业可能是重灾区.
--"允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场"被正式纳入《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》.有接近监管层的消息人士透露.RQFII很可能在月底前就会推出.
**重点行业和公司**
--家电业以旧换新政策将於本月底在全国所有省市到期,为抢搭政策"末班车",各大企业都推出了各项促销活动,再加上进入年底销售旺季,本月将迎来家电业销售"井喷".
--河北乐婷的段金棕等107户渔民在天津海事法院对康菲公司提起环境污染损害赔偿诉讼,要求其赔偿经济损失4.9亿余元人民币.
**海外动向**
--美国股市市周二连续第二天下跌,此前美联储未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.道琼工业指数收跌66.45点,或0.55%,至11,954.94点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC跌破2,300点整数关口,短线将继续回测寻求支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)