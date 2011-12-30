沪综指收涨1.2% 今年累计下跌21.7%

路透北京12月30日电---中国股市沪综指周五连续第三日收升,2011年最後一个交易日以逾1%收官,不过全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最高.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.

沪综指.SSEC收报2,199.417点,涨25.856点或1.19%,今日A股成交额较上日的359亿元人民币有所扩大,增至426亿元.

金融和地产股领涨A股,上证180金融指数.SSE180FI和地产类指数.SSEP分别收高1.38%和1.71%.日本股市.N225和韩国股市.KS11今年则分别下降17%和11%.

华西证券分析师曹雪峰认为,今日沪综指收高主要由於,年前需要卖出股票回笼资金的行为已结束,市场卖压较小,而美股上涨亦给予A股正面影响.

"成交量还是比较小,说明市场观望情绪还是比较浓厚."他亦指出.

他预计,相对今年年底,明年1月新股扩容压力可能减小,一季度信贷投放则有望增加,可能会市场流动性的改善起到一定作用.另外,从投资者情绪来讲,对明年或多或少有些利好预期,会产生做多的愿望.

美国股市周四收涨,标普500指数在2011年倒数第二个交易日升至去年收盘位之上,受助于最新的美国经济乐观迹象.标普500指数升至略高於200日移动均线的水平,但成交淡静导致波幅增大,令涨势的可信度降低.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,354.6点,涨1.45%,成交量为259,490手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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