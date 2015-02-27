调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比小幅回升至83.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升至83.3%。随着市场对中国货币政策继续放松预期的加强，基金经理对后市趋于乐观，主动小幅调高股票持仓。大多数受访基金经理仍预期调降存款准备金率或降息等流动性宽松政策能够在近期兑现，为股市潜在利好，但约有一半的受访基金经理开始关注国内经济减速，美元升值导致热钱加速回流以及新股大幅扩容对市场的影响。路透