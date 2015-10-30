调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比反弹至68.1%

作者 林琦

路透上海10月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自纪录低点反弹，美国加息节奏延后以及中国再度降息降准，使得股市的流动性进一步宽松，基金经理的投资热情略有改善。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比从上月的65%升至68.1%，上月该数据曾创下2007年6月开展此项调查以来的最低纪录；债券建议配比则降至13.8%，上月为15.6%；而现金建议配比亦降至18.1%，上月为19.4%。

“流动性依然宽松，大类资产配置面临资产荒，债券收益率持续下行，股票的吸引力相对提高。”华南一基金经理指出。

中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。

不过亦有一些基金经理对后市保持谨慎。上海一基金经理指出，后市仍面临诸多不确定因素。尽管有资金流入市场，但多属于短线资金，对市场敏感度较高，一有风吹草动，这些资金会很快离场。

另外，基金经理还将美元升息带来的汇率风险和资本外流、A股新股发行可能重启等视为股市近期的风险。

在美联储9月会议决定暂缓加息后，美联储本周三会议决定保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,457.1点，高于上月调查时的3,214.3点，亦高于目前股指位置。大多基金经理认为沪综指有望冲至3,500点以上。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,391.411点，涨0.12%。截止早盘收市，沪综指10月累计涨11.1%，结束此前连续四个月跌势。

**科技股配比下降，低估值板块上升**

本月调查中，除消费板块的平均建议配比保持不变外，其余板块出现翘翘板效应，代表成长的电子技术板块的平均建议配比下降，而金融服务、房地产、机械等低估值板块的配比有所回升。

电子技术板块本月的平均建议配比从上月的纪录新高23.1%降至20%；金融服务板块则由上月的13.1%增至15%，房地产板块亦由上月的7.5%升至10%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 75 90 80 40 80 60 50 70 68.1

债券 10 0 0 40 20 0 40 0 13.8

现金 15 10 20 20 0 40 10 30 18.1

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月

股票 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6

债券 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5

现金 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 + - + + 0 + 0

债券 0 0 0 0 - 0 - 0

现金 0 - + - - 0 - 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,800 3,000-3,500 3,000-3,700 3,500 4,000 2,800-3,200 3,000-3,600

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 0 5 10 0 0 10 0

消费 35 20 15 15 40 40 20 5

电子技术 0 10 5 5 0 60 10 70

金融服务 35 20 15 10 10 0 30 0

金属及产品 0 0 0 0 0 0 0 0

房地产 20 20 10 5 10 0 10 5

交通及基础设施 10 15 10 20 10 0 10 5

能源 0 0 15 15 0 0 0 0

机械 0 8 10 20 30 0 10 10

其他: 0 7 15 0 0 0 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月

汽车 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1

消费 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3

电子技术 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1

金融服务 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0

金属 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9

房地产 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6

交通及基建10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8

能源 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0

机械 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1

其它 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3(完)