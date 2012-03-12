中国股市盘前看点--3月12日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月就业趋势指数

--美国2月联邦预算

**宏观经济和政策面**

--春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差.

--中国证监会主席郭树清表示,目前证监会正与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施.不过他坦言,应该不会有什麽特别的优惠,而且引入养老金等长期资金光靠优惠是不行的.

--银监会主席助理阎庆民日前指出,利率市场化可以发挥市场对资金的配置作用,资金价格可以通过公开的市场来发现,有助於减少高利贷现象.

--证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华表示,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之後确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试点方案.

--中国正适度加快QFII投资额度的审批节奏.国家外汇管理局近日评审通过12家合格境外机构投资者(QFII)共计18.6亿美元投资额度;今年初以来,外管局已批准23家QFII投资额度共计29.1亿美元.

**重点行业和公司**

--中国建筑(601668.SS)周一公告称,已签署海南铜鼓岭国际生态旅游区工程总承包战略合作协议,项目建设规模为200亿元人民币.

--中国工程院院士、中铁隧道集团副总工程师王梦恕周日表示,去年停工的铁路项目中约有70%已陆续恢复建设,预计"十二五"(2011-2015年)期间年均铁路投资在6,000亿元左右.

--中国中冶(601618.SS)(1618.HK)董事长经天亮表示,公司将大力推动保障房业务,目前在谈的保障房项目合计接近3,000万平方米,经计算约达在建项目的三倍.

--中国房地产开发商--金地(集团)股份有限公司(600383.SS)周六公告称,2月签约面积及金额均实现大幅增长,扭转1月颓势.

**海外动向**

--美国股市上周五收高,因投资者将注意力放在表现强劲的2月美国非农就业报告,而未受希腊技术性违约的影响.道琼工业指数.DJI收高14.08点,或0.11%,至12,922.02点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,下档支撑在2,350点.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

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