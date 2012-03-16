中国股市盘前看点--3月16日

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月消费者物价指数(CPI)
--美国2月实质所得
--美国2月工业生产
**宏观经济和政策面**
--美国财政部最新统计数据显示,1月份中国净增持美国国债76亿美元,为连续五个月减持後的首度增持.
**重点行业和公司**
--正在筹划发行H股的海通证券(600837.SS)公布年报,去年实现净利润31.03亿元人民币,同比下降15.82%.
--浦发银行(600000.SS)去年实现净利272.86亿元,同比增长42.28%,与之前公司公布的业绩快报基本一致.该行预计今年净利增长17%.
--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公布,去年度净利按年增长逾12%,低於市场预期.
--交通银行(3328.HK)宣布定向增发募集约565.73亿元人民币,加入今年中资银行再融资大军,并称此次定向增发完成後未来3-4年将再不用融资.
**海外动向**
---美国股市标准普尔500指数周四收於1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势.道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收於1,402.60点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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