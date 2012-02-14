中国股市盘前看点--2月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家副主席习近平访美

--欧元区12月工业生产

--美国1月零售销售

--美国12月企业库存

**宏观经济和政策面**

--今年伊始中国CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.不过国家发改委价格司副司长周望军表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.

--中国银行业资本金压力有望得到进一步缓解.据媒体报导,新版《商业银行资本管理办法》正研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模,银行资本充足率或因此获提升.

--中国证券报周二援引消息人士透露,场外市场建设框架浮出水面,不仅包括新三板,还将涵盖柜台交易业务.待上述方案成熟後,由10家左右券商组成的试点第一梯队将在试点省份与地方政府合作搭建区域性柜台交易平台,为小微企业纾困.

**重点行业和公司**

--最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示,到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦,这高出此前业界普遍预期的6,000万到7,000万千瓦水平,有关部门已启动重启核电新建项目审批政策程序.

--根据香港联交所的股权披露资料,中国全国社会保障基金理事会上周分别减持了中国银行(3988.HK)及工商银行(1398.HK)的持股,涉及金额共计1.53亿港元.

--以营收计中国最大工程机械商--徐工集团表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.去年集团营业收入同比大增32%,至870亿元人民币,今年目标锁定在1,000亿元,2015年目标达到3,000亿元.

--中国北车601299.SS公告称,控股子公司长春轨道客车公司与泰国曼谷轨道交通公司(BTSC)签署战略合作协议,BTSC将首选向长客股份采购车辆.同时,双方希望共同合作来开发泰国新的商机.

**新股发行**

--中国交通建设(1800.HK)周一晚间宣布,其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股5.00-5.40元人民币,对应2010年市盈率(摊薄後)水平仅9.80-10.59倍,创下2009年新股发行重启後的新低.

**海外动向**

--美国股市周一上扬,标准普尔500指数接近七个月高位,此前希腊议会批准撙节方案以确保获得救助资金,避免出现无序违约.道琼工业指数.DJI收高72.81点,或0.57%,至12,874.04点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位将在120日均线2,392点及整数位2,400点.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。