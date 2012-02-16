中国股市盘前看点--2月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布1月份FDI数据

--美国一周请领失业金数据;1月房屋开工和建筑许可;1月生产者物价指数(PPI)

**宏观经济和政策面**

--国务院周三举行常务会议称,今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.

--中国央行周三称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.

--中国证监会主席郭树清近日表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.

**重点行业和公司**

--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)宣布,董事会已批准公司以现金16.51亿元人民币对四川巴蜀电力开发有限责任公司进行增资扩股,以及按持股比例向子公司神皖能源有限责任公司增资16.2亿元.

--中国最大的肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周四调整其资产重组方案,因拟注入资产评估值缩水逾60亿元人民币,拟定向增发的股份数量相应缩减.

**海外动向**

--美国股市周三收低,过去四个交易日内第三天收跌,全球市值最高的苹果(AAPL.O)股价变动主导了股市走势.道琼工业指数.DJI收跌97.33点,或0.76%,至12,780.95点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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