中国股市盘前看点--2月16日

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布1月份FDI数据
--美国一周请领失业金数据;1月房屋开工和建筑许可;1月生产者物价指数(PPI)
**宏观经济和政策面**
--国务院周三举行常务会议称,今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.
--中国央行周三称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.
--中国证监会主席郭树清近日表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.
**重点行业和公司**
--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)宣布,董事会已批准公司以现金16.51亿元人民币对四川巴蜀电力开发有限责任公司进行增资扩股,以及按持股比例向子公司神皖能源有限责任公司增资16.2亿元.
--中国最大的肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周四调整其资产重组方案,因拟注入资产评估值缩水逾60亿元人民币,拟定向增发的股份数量相应缩减.
**海外动向**
--美国股市周三收低,过去四个交易日内第三天收跌,全球市值最高的苹果(AAPL.O)股价变动主导了股市走势.道琼工业指数.DJI收跌97.33点,或0.76%,至12,780.95点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
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路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)