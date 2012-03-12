12日盘前分析：结构性行情延续

持续好转的CPI数据如期兑现，A股上周呈现先抑後扬的走势，盘面结构性特征较为明显，在权重股表现平平的背景下，个股的活跃性有所体现，市场仍不乏赚钱效应。

路透中文网分析员 冯涛

持续好转的CPI数据如期兑现，A股上周呈现先抑後扬的走势，盘面结构性特征较为明显，在权重股表现平平的背景下，个股的活跃性有所体现，市场仍不乏赚钱效应。

从外围市场看，欧美股市上周五上扬，受助于高於预期的美国就业数据，再度确认了市场对美国经济强健程度的信心，并为本周上涨留出空间。

从技术层面看，短线调整有利於本轮反弹的延续，不仅使得前期严重超买的技术指标得到修复，同时有效的消化了短线获利盘以及前期套牢盘，不过目前唯一不足的是，量能始终保持较低水平，显示大盘短期走势仍存在一定的反复。

笔者认为，本周大盘存在再次挑战前期高点的可能。尽管上周股指出现震荡调整，但是可能调整并不充分，大盘在2400点附近仍存在整固的需求，不过，股指中期向上的推动力依然存在。

操作上，鉴於当前市场热点不少，投资者运作结构性行情的热情比较高，因此投资者应该忽略指数，将重点放在甄选个股上，保持七成左右的仓位。

消息面，证监会主席郭树清11日列席十一届全国人大五次会议期间回答了记者的提问，对资本市场税收优惠政策、“T+0”等热点问题做出回应。

郭树清表示，证监会正在和有关部门探讨资本市场税收优惠政策。目前实行“T+0”的条件还不大具备。他说，“T+0”意味着当天买当天就可以卖，如果市场不那麽健全、投资者不那麽成熟，“T+0”後管理的难度就更大了，现在炒小股、炒新股的风气还是很厉害。

另外，国家统计局局长马建堂11日在接受记者采访时表示，今年输入型通胀压力一定会呈减小的趋势。希望相关部门继续努力，让物价得到控制的势头更好地延续，让利率为正的状况延续下去。

马建堂指出，当前的世界经济环境不好，输入型通胀压力一定会有所减小。今年我国经济增速放缓，一方面是我国主动调整，转变发展方式、调结构；另一方面是外需有所减弱。随着经济增速的适当回落，今年物价上涨压力将有所减轻。（完）

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