7日盘前分析：多空弱平衡或打破

昨日股指围绕60日均线附近呈现窄幅震荡态势，沪综指最终均以假阴小十字星线报收，并盘中创出本轮反弹新高。不过，在巨大的技术压力面前，短期若不能完成对下降通道的放量突破，那麽再度回落蓄势的概率较大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日股指围绕60日均线附近呈现窄幅震荡态势，沪综指最终均以假阴小十字星线报收，并盘中创出本轮反弹新高。不过，在巨大的技术压力面前，短期若不能完成对下降通道的放量突破，那麽再度回落蓄势的概率较大。

从技术层面看，沪综指自3067点调整以来就处於一条非常标准的下降通道之中运行。如今市场攻克了60日均线的牛熊分界线之後，下降通道的上轨反压力就成为了股指自2132点反弹路上的又一道坎儿。

笔者认为，面对上行通道上轨压力，市场表现相对平稳，场内资金依然保持较高的做多热情，预计股指短期仍将维持强势格局。不过，在资金面未见实质性好转的不利情况下，多方彻底扭转趋势的可能性较低，不排除上攻未果後沪综指退守2300点的可能性。

消息面，消息人士6日表示，春节前後监管层就场外市场建设问题多次徵求意见，本周有望进一步修改完善方案。由於场外市场方案仍在完善中，短期内难以推出。

在2012年全国证券期货监管工作会议上，证监会主席郭树清指出，“以柜台交易为基础，加快建立统一监管的场外交易市场，为非上市股份公司提供阳光化、规范化的股份转让平台。”

另外，法国总统萨科齐和德国总理默克尔6在巴黎联合呼吁希腊债务危机各方尽快就启动第二轮救助计划达成协议，以便“一劳永逸”地解决危机。

萨科齐在法德内阁联席会议後举行的记者会上说，希腊政府作出了实施紧缩和改革的承诺，必须严格兑现承诺。默克尔则表示，如果希腊政府与欧盟委员会、国际货币基金组织和欧洲中央银行组成的公共债权人代表团不能达成协议，欧元区和国际社会将不会向希腊提供任何新的财政援助。她同时强调，法德均希望希腊留在欧元区内。（完）

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