13日盘前分析：负面因素或令A股震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股走出了近几个月难得一见的强劲行情，沪综指创下本轮反弹新高，市场人气明显恢复。不过，股指面对2350点重要阻力位时略显信心不足，同时，周末消息面不利因素较多，导致短期大盘反弹阻力明显加大。

从外围市场看，上周外围市场消息面略微偏空，欧美股市普遍呈现冲高回落的格局。欧元区各国财政部长表示将推迟决定向希腊拨付第二轮1300亿欧元的救援资金，这让希腊最终能否偿债的不确定性陡增。加上标普再度下调意大利34家银行的信用评级，令投资者担忧欧洲债务危机仍将扩散。因此，避险情绪可能重新升温，欧美股市和大宗商品市场将面临短线回调压力。

从最新公布的金融数据来看，中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿，大幅低於市场预期，M2增速亦探至多年来低点。显示通胀压力未减背景下，央行政策调控力度未有实质放松。

虽然从1月数据看，货币政策放松进程比预期进行的缓慢，但考虑到中国经济增长放缓可能带来的压力，央行未来再下调存款准备金率可能性依旧存在，但是时机选择可能会更为慎重。

笔者认为，近一段时间，在流动性预期改善的提振下，A股出现连续反弹，但是一月信贷数据低於预期，同时经过一周反弹之後，A股马上就要面临这场流动性大考。2350点上方的风险与日俱增，未来市场回落的概率依然较大

消息面，消息人士日前向记者透露，近期有关部门召集多家券商在京召开会议，讨论了证券公司柜台交易业务试点暂行办法。目前，该办法草案基本成文，尚待监管部门核准。草案内容或包括证券公司开展柜台交易业务的门槛、投资人准入条件及股份公司上柜交易流程等，对开展柜台交易业务的诸多细节进行了规范。

另外，为贯彻落实中国证监会主席郭树清关於坚持不懈地抓好投资者教育工作、增强投资者理性参与能力的要求，上海证券交易所日前举办了以“推进阳光监管，引导理性投资”为主题的“中小投资者走进上交所”交流恳谈会。以倡导理性投资、加强投资者保护为重点的系列宣传活动序幕揭开。（完）

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