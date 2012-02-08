中国股市盘前看点--2月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月3日当周抵押贷款指数和再融资指数

--英国央行举行货币政策会议

**宏观经济和政策面**

--中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措.

--国务院副总理李克强表示,要把确保保障房公平分配放在更重要的位置,切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求.

--中国证券报周三报导,国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.

**重点行业和公司**

--据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.

--国家发改委最新通知称,决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.

--据悉,被誉为中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分的《商业银行资本管理办法》,此前因程序原因推迟发布,现有望在7月1日起正式实施,其标准较最初讨论版本已经放宽,但整体而言仍高於国际标准.

**海外动向**

--美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.道琼工业指数.DJI收升33.07点,或0.26%,至12,878.20点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

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