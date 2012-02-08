中国股市盘前看点--2月8日

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月3日当周抵押贷款指数和再融资指数
--英国央行举行货币政策会议
**宏观经济和政策面**
--中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措.
--国务院副总理李克强表示,要把确保保障房公平分配放在更重要的位置,切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求.
--中国证券报周三报导,国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.
**重点行业和公司**
--据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.
--国家发改委最新通知称,决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.
--据悉,被誉为中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分的《商业银行资本管理办法》,此前因程序原因推迟发布,现有望在7月1日起正式实施,其标准较最初讨论版本已经放宽,但整体而言仍高於国际标准.
**海外动向**
--美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.道琼工业指数.DJI收升33.07点,或0.26%,至12,878.20点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。