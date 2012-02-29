29日盘前分析：个股调整压力骤增

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
昨日沪综指小幅收升，再度刷新近三个半月高位。不过，连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡，上涨步伐愈发艰辛，短期内大盘回调风险骤增，不过整体盘升趋势未改。
从盘面观察，随着“两会”的临近，相关题材个股翩翩起舞，成为两市中靓丽的风景线。在前期大盘持续上涨过程中，板块几乎轮涨了一遍，在市场热点相对匮乏的背景下，基於“两会”可能出台利好政策的预期，相关板块和题材有望继续演绎。
笔者认为，由於政策和舆论环境在“两会”前继续偏暖，因此，反弹行情并未结束，但是解放前期平台附近的套牢盘需要一个过程，短线股指或将在2,400点上方震荡整固，以消化获利盘及套牢盘。
消息面，在搜集来自行业一线的诸多建言的基础上，证监会机构部日前下发的一份监管通报将建言整理为十大类，包括发行保荐制度改革、债市发展、经纪业务转型、资产管 理业务和行业创新等。该通报共列出48条具体建议，包括引入存量发行制度、扩大网下配售比例、提高机构投资者参与度等。对於这些建言，监管层正加紧研究可 行性及实施方案，多项政策正在论证和酝酿中。
另外，昨日，上海市政府办公厅发布《关於进一步严格执行房地产市场调控政策完善本市住房保障体系的通知》，要求严格执行住房限售政策，对违反规定购房的，不予办理房地产登记。并明确“本市户籍居民家庭，是指具有本市常住户口的居民家庭，以及有本市单位职工集体户口的居民家庭”。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。