29日盘前分析：个股调整压力骤增

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指小幅收升，再度刷新近三个半月高位。不过，连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡，上涨步伐愈发艰辛，短期内大盘回调风险骤增，不过整体盘升趋势未改。

从盘面观察，随着“两会”的临近，相关题材个股翩翩起舞，成为两市中靓丽的风景线。在前期大盘持续上涨过程中，板块几乎轮涨了一遍，在市场热点相对匮乏的背景下，基於“两会”可能出台利好政策的预期，相关板块和题材有望继续演绎。

笔者认为，由於政策和舆论环境在“两会”前继续偏暖，因此，反弹行情并未结束，但是解放前期平台附近的套牢盘需要一个过程，短线股指或将在2,400点上方震荡整固，以消化获利盘及套牢盘。

消息面，在搜集来自行业一线的诸多建言的基础上，证监会机构部日前下发的一份监管通报将建言整理为十大类，包括发行保荐制度改革、债市发展、经纪业务转型、资产管 理业务和行业创新等。该通报共列出48条具体建议，包括引入存量发行制度、扩大网下配售比例、提高机构投资者参与度等。对於这些建言，监管层正加紧研究可 行性及实施方案，多项政策正在论证和酝酿中。

另外，昨日，上海市政府办公厅发布《关於进一步严格执行房地产市场调控政策完善本市住房保障体系的通知》，要求严格执行住房限售政策，对违反规定购房的，不予办理房地产登记。并明确“本市户籍居民家庭，是指具有本市常住户口的居民家庭，以及有本市单位职工集体户口的居民家庭”。（完）

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