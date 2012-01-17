17日盘前分析：市场再吹暖风

昨日A股市场继续缩量下跌，上周末标准普尔大举调降欧元区国家主权债评等，引发市场对欧债危机升级的担忧，并拖累全球市场走低，中国股市亦未能幸免。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续缩量下跌，上周末标准普尔大举调降欧元区国家主权债评等，引发市场对欧债危机升级的担忧，并拖累全球市场走低，中国股市亦未能幸免。

从盘面观察，近几日创业板以及中小板为代表的中小盘个股大幅暴跌，进一步加剧了本就十分脆弱的市场情绪，显示出A股市场的恐慌情绪开始蔓延。

随着年报公布期的临近，市场对於企业盈利的担忧不断积聚，而这种担忧反映到盘面就是小盘股超跌後的进一步下探。

今日公布2011年GDP数据，分析人士预测，去年GDP增速或回落至9.2%左右，其中，四季度GDP增速可能创近两年新低，将在9%以下，而且这种趋势或将延续至今年1、2季度。经济的持续下行使得"保增长"的重要性逐步提高，各项宽松政策或随之而来。

笔者认为，虽然各项数据支撑政策松动，但是政策面的变数依然较大，尤其是市场热切期盼的下调存款准备金率迟迟不能出台，因此，预计节前市场走势将以震荡为主。

消息面，日前获悉，酝酿已久的地方养老金入市获得重大突破，南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，一季度将开始投资。分析人士认为，新增资金将提振股市和债市。

另外，中国证监会副主席姚刚16日表示，证监会正考虑进一步扩大RQFII额度。他还透露，证监会将修订有关法规，适当降低境外上市门槛。

姚刚在香港举办的亚洲金融论坛上表示，目前已有21家机构获批从事RQFII业务，首批RQFII的200亿元额度也已核准，证监会目前正考虑进一步扩大RQFII额度，而且考虑用这个额度在香港发行挂钩内地A股指数人民币ETF产品，在港交所挂牌交易。（完）

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