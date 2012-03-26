26日盘前分析：基本面拖累A股

两会结束後出现的一些不确定因素让投资者感觉到犹豫，表现在A股市场上，上周大盘基本处於震荡下行态势。上周五沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低，当周表现为逾三个月来最差。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

两会结束後出现的一些不确定因素让投资者感觉到犹豫，表现在A股市场上，上周大盘基本处於震荡下行态势。上周五沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低，当周表现为逾三个月来最差。

目前正值上市公司业绩发布期，市场对基本面持谨慎态度，分析师预计下周初大盘可能继续面临调整，但在2,330点附近有较强劲支撑。

一方面，日前公布的3月汇丰中国制造业PMI初值为48.1，创出4个月以来新低，较2月份下降1.5个百分点。表明制造业扩张仍然继续放缓，加上进出口、房地产市场等诸多经济数据不佳，经济复苏之路崎岖，今年一季度经济增速回落预期使得市场恐慌情绪加重。

另一方面，一季度经济下滑已成定局，对应A股上市公司一季度业绩同步下滑也是大概率事件，从而制约了A股市场的做多热情，为空方打压提供了理由。

总的来说，目前政策面偏暖，未来存款准备金率下调的可能性很大，政策面将对股市构成一定的支撑。但是未来经济增速下滑和上市公司利润增速的回落，将成为股市利空因素。

消息面，证监会副主席姚刚25日在首届岭南论坛上表示，下一步，证监会将坚持法制化、市场化、公开化、国际化导向，重点做好九大方面工作，包括加快建立统一监管的场外交易市场、大力推进公司信用类融资发展、以充分完整准确的信息披露为中心改革发行审核制度、研究改进完善主板退市制度、积极培育发展机构投资者、研究降低H股上市门槛等。

另外，多家券商基金研究报告显示，基金仓位升至高仓位水平，且重仓基金占比接近50%。市场机构认为，这表明基金或认为经济下滑并未超出预期，对政策实质性放松有所期待。（完）

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