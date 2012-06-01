1日盘前分析：6月行情值得期待

在5月份最後一个交易日内，沪深两市股指探底回升，最终收出小阳。尽管本周股指持续反弹，但是“红五月”的美好愿望最终落空。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在5月份最後一个交易日内，沪深两市股指探底回升，最终收出小阳。尽管本周股指持续反弹，但是“红五月”的美好愿望最终落空。

从外围市场看，美国股市周四小幅收低，录得去年9月来表现最差的一个月，因不断升级的欧洲债务问题重创投资人信心。欧洲方面，欧洲股市周四收位接近五个月收盘低位，并录得去年8月以来最差单月表现，因欧元区忧虑挥之不去以及疲弱的美国经济数据使投资人撤走在股市的资金，转持现金或公债。

资金面，5月公开市场净回笼440亿。分析人士表示，在近阶段公开市场到期资金量较低、市场资金利率持续在低位徘徊的背景下，6月份公开市场仍有较大的操作空间。在外围环境持续动荡、实体经济稳增长仍需政策提振的背景下，6月份货币政策有望迎来降息等新宽松手段，对於A股上行大有裨益。

笔者认为，尽管指数持续上涨受到众多不利因素制约，但是近期市场个股明显较前期活跃，再加上政策面暖风频吹，股指整体向上格局短期应该不会改变。

操作上，鉴於当前多数热点都是紧随政策利好，呈现结构化机会。因此，建议投资者可以适当关注政策受益的题材股。

消息面，权威人士透露，中国证监会和中国保监会近日就保险资金运用、加强监管合作等一系列问题进行了会商。双方对大力发展资本市场、推动机构投资者发展具有高度共识，将在鼓励保险资金等长期资金入市方面给予更大力度的政策支持，双方将建立更为顺畅的沟通、交流机制和信息共享机制，加强监管合作，共同促进资本市场的健康稳定发展。权威人士表示，未来将允许保险资金以专户或定向资管形式委托基金管理公司、证券公司管理。

另外，中国证监会有关部门负责人5月31日表示，证监会大力支持民营企业利用资本市场发展壮大。截至目前，上市公司中民营企业占比超过50%。其中，主板上市公司中民营企业占比近三分之一，中小企业板上市公司中民营企业占比近80%，创业板上市公司中民营企业占比超过95%。（完）

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