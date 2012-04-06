中国股市盘前看点--4月6日

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月就业报告、2月消费者信贷、经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
--美国财政部助理部长Jan Eberly举行有关3月就业报告的简报会
**宏观经济和政策面**
--中国证券报援引证监会负责人称,新增的500亿元人民币人民币合格境外投资者(RQFII)额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"的限制.
--中证报引述证监会负责人称,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场.场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易为目的.
**重点行业和公司**
--央行营业管理部进行的快速调查显示,北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则,适度下调了首套房贷款利率.
--内蒙古近日下达稀土"限采"令,今年第一批稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为2.5万吨,约为去年总量指标的一半,并未出现明显的下滑趋势.
--万科(000002.SZ)200002.SZ3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当期销售金额115.2亿元,环比上升56.9%,同比上升23.5%.
--保利地产(600048.SS)去年实现净利65.31亿元,同比增长32.74%.今年公司将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.
**海外动向**
--美国股市收盘涨跌互现,多数呈横盘走势,标普500指数录得年内最大单周跌幅,欧洲债市压力与日俱增重燃对该地区金融稳定的担忧.美国股市周五将因假期休市.CME期货市场将短暂交易45分钟.美国债市将在中午结束交易.道琼工业指数收跌14.61点,或0.11%,至13,060.14点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
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