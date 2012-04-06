中国股市盘前看点--4月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国3月就业报告、2月消费者信贷、经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

--美国财政部助理部长Jan Eberly举行有关3月就业报告的简报会

**宏观经济和政策面**

--中国证券报援引证监会负责人称,新增的500亿元人民币人民币合格境外投资者(RQFII)额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"的限制.

--中证报引述证监会负责人称,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场.场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易为目的.

**重点行业和公司**

--央行营业管理部进行的快速调查显示,北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则,适度下调了首套房贷款利率.

--内蒙古近日下达稀土"限采"令,今年第一批稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为2.5万吨,约为去年总量指标的一半,并未出现明显的下滑趋势.

--万科(000002.SZ)200002.SZ3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当期销售金额115.2亿元,环比上升56.9%,同比上升23.5%.

--保利地产(600048.SS)去年实现净利65.31亿元,同比增长32.74%.今年公司将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.

**海外动向**

--美国股市收盘涨跌互现,多数呈横盘走势,标普500指数录得年内最大单周跌幅,欧洲债市压力与日俱增重燃对该地区金融稳定的担忧.美国股市周五将因假期休市.CME期货市场将短暂交易45分钟.美国债市将在中午结束交易.道琼工业指数收跌14.61点,或0.11%,至13,060.14点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。