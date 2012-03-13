14日盘前分析：当前机会大於风险

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指呈现低开高走态势，整体表现强劲。尤其是午後，煤炭股率先启动，带动指数成功站稳2450点，行业概念板块集体飘红，做多激情再度升温，个股呈现普涨格局。

笔者认为，目前技术指标得到了较为理想的修复，K线重心上移，均线系统走稳并开始拐头向上，市场热点轮动持续性明显增强，赚钱效应日渐突出。预计後市仍将维持强势震荡格局，攻克2500点或只是时间问题。

从外围市场看，美国股市周二大涨，创下今年内表现最佳一天，摩根大通宣布将上调股息，尾市时进一步推涨大盘。欧洲股市周二升至33周高位，因鼓舞人心的德国和美国数据暗示全球经济正在复苏，提振对诸如股市等风险较高资产的胃纳。股市本月有进一步攀升的可能性。

操作上，鉴於外有外围市场创新高的刺激效应，内有政策偏暖的有利环境，当前市场正处於机会大於风险阶段，投资者可重点关注有补涨需求的个股，把握热点的轮动机会。

消息面，记者近日采访多位两会代表委员获悉，部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营。多个地方政府相关负责人表示，主管部门应尽快出台社保基金投资运营细则，制定一个安全、稳定和有保障的投资框架。

另外，上交所13日发布《关於徵求优化大宗交易机制有关措施意见的函》称，为了发展大宗交易市场，推动业务创新发展，更好地服务实体经济、服务金融机构和服务广大投资者群体，上交所计划进一步优化大宗交易机制，并就具体措施向会员单位徵求意见。（完）

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