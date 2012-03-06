中国股市盘前看点--3月6日

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--下午3:00中国财政部部长谢旭人就当前的财政政策和财政工作回答记者提问
--欧元区第四季GDP修正值
--美国3月3日当周ICSC/高盛连锁店销售,Redbook连锁店销售
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收益债券会设置一定的投资者门槛.
--前中国银监会主席刘明康表示,中国推动利率自由化,以扶持经济持续增长的条件已成熟.
--国务院国资委主任王勇表示,今年将依据企业发展阶段和股市情况,继续大力推进中央企业整体上市.
--银监会主席尚福林表示,贷款规模增加确实令银行产生了补充资本金的要求,但去年银行盈利情况不错,今年银行再融资需求可能没有想象中那麽大.
**重点行业和公司**
--兴业银行(601166.SS)公告称,拟向中国人保资产管理公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用於补充核心资本.
--在中国房地产市场观望气氛浓厚,交投明显下降的情况下,中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)2月销售同比出现上涨,但环比下降.
--上汽集团(600104.SS)2月汽车销量为367,325辆,同比增长29.66%.
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)拟以一家境外全资子公司作为发行主体,在境外发行面值总额不超过10亿美元的债券.
**海外动向**
--美国股市周一连续第二个交易日收低,且为过去四个交易日第三天下跌,中国下调2012年经济成长目标後,基本材料及能源股下滑,领跌大盘.道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 林琦; 审校丁淑琴
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陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。