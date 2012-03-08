中国股市盘前看点--3月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--上午10点中国财政部新闻发言人在政府网解读财政报告

--Challenger美国企业2月计划裁员人数,美国3月3日当周一周初请失业金人数

**宏观经济和政策面**

--中国银监会主席尚福林表示,国内民间资本进入金融领域基本上和国有资本进入金融领域是同样的标准,没有什麽特别的障碍.目前,银监会正在进一步梳理民间资本进入银行的规定,打算汇集成细则.

--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,随着中国汇率机制的逐步到位,以及逐渐减少国际收支的不平衡,今年热钱流入的压力会有所减小;此外,央行正研究确定第二批RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度.

--中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

--深圳证券交易所颁布新规,自周四起执行更严厉的新股盘中临时停牌制度,以抑制近期增加的热炒新股现象.新规定称,若新股上市首日盘中换手率达到或超过50%,即临时停牌.

**重点行业和公司**

--中国产煤大户--山东能源集团副总经理孔青表示,若中国全年经济增长仍不能脱离一季度的下滑态势,预计今年煤炭需求将呈现低迷状态.此外,煤炭价格也不可能大幅上涨,或维持在去年底水平.

--国家能源局副局长吴吟表示,中国能源消费总量控制方案正抓紧制定中,预计上半年出台,控制目标将成为考核地方政府绩效的重要指标.

--住建部部长姜伟新在列席全国人大会议代表团活动时表示,在保障房方面,十二五期间(2011-2015年)重点在於实物建房,十三五(2016-2020年)将转向以资金补贴为主.

**新股上市**

--今年来最大规模的A股首次公开发行(IPO)--中国交通建设(1800.HK)周五起将在上海证交所上市交易,首批上市量为8亿3,716.15万股.

**海外动向**

---美国股市周三终止三天跌势收升,扳回部份近期跌幅,此前ADP报告显示美国2月民间就业人数增幅多於预期.道琼工业指数.DJI收升78.18点,或0.61%,至12,837.33点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,下档支撑在2,350点.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

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