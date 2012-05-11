11日盘前分析：数据出炉 短期多一份谨慎

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

近期欧美股市接连调整且国内4月份贸易数据大幅逊於预期，令大盘欲振乏力。继周三中阴杀跌後，昨日主要股指窄幅震荡，最终双双收出十字星。

从外围市场看，美国股市周四收盘涨跌互现，道指和标普500指数小幅收涨，因投资者在数日连跌後重返市场，但思科公布的令人失望的财测以及对欧洲的谨慎情绪限制涨幅。欧洲方面，欧洲股市周四反弹收高，因有交易商称希腊政界将设法组建政府，避免再度进行选举。但技术图表显示，市场涨势可能短暂。

从技术层面分析，近几日大盘接连出现调整，显示短线调整压力仍有待消化，面对2450点一线的强阻力区，指数在强行上攻还是调整蓄势两者之中，选择了後者，可以说当前大盘调整属於正常的技术性调整范畴内，中期均线系统仍然保持多头态势。

笔者认为，虽然管理层对宏观政策进行了预调微调，但金融危机和欧债危机影响持续，中国外贸形势十分严峻，而实体经济疲弱，消费动力不足。鉴於美国、欧洲复杂的经济金融环境以及国内宏观政策调整的不确定性，预计二季度上市公司业绩依然低迷，目前宏观面并不支持A股市场出现持续上涨。

根据国家统计局2012年统计信息发布日程表显示，今日将发布4月份居民消费价格指数(CPI)等主要宏观经济数据。业内人士普遍预计，由於食品价格出现季节性回落，再加上翘尾因素小幅降低，4月份CPI较3月份3.6%将小幅回落，预计涨幅在3.4%左右。

海关总署10日发布的数据显示，4月我国进出口总值为3080.8亿美元，同比增长2.7%。今年前4个月，我国进出口总值同比增长6%。

数据显示，4月贸易顺差184.2亿美元。经过季节调整法调整後，4月进出口、出口和进口的同比增长速度分别为6.1%、7.2%和4.8%。前4个月，我国进出口总值11681.8亿美元，同比增长6%。累计贸易顺差为193亿美元。

业内人士认为，在外部经济复苏尚不明朗，国内投资和消费有待提振情况下，稳定外贸、稳定经济增长支持政策亟待出台。预计下半年外贸情况会好於上半年，全年呈现前低後高走势。

消息面，经证监会批准，白银期货合约10日在上海期货交易所上市交易，至此，我国期货市场已上市28个期货品种。证监会副主席刘新华在上市仪式上指出，证监会今年以来积极推进原油、国债、白银、焦煤、玻璃等期货品种的上市准备工作，为增强我国整体竞争力和满足实体经济需要提供更多工具和手段。

另外，记者综合基金公司消息，近两日中国人寿赎回基金达三四十亿元，主要侧重於股票型基金。某基金公司5月以来遭险资赎回金额近四亿元。业内人士认为，4月以来保险资金随股市反弹获利颇丰，险资赎回基金或出於判断市场震荡而及时获利了结。（完）

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