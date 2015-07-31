路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至近六年半新低

作者 林琦

路透上海7月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至近六年半新低。经历近期的连续大跌，即使国家队入场救市，但股市短期形态已走坏，中期走熊预期成主流意见，多数基金经理调低股票仓位。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为72.5%，上月为83.1%，此前低点为2009年2月的68.9%；债券建议配比则升至9.4%，上月为6.4%；而现金建议配比则由上月的10.5%增至18.1%。“投资者的信心重建需要一个漫长的过程。”上海一位基金经理指出。

另外，围绕国家队救市，基金经理亦有不同意见。有基金经理认为股市下档有支撑，存在机会；但亦有基金经理指出，国家队终有退出的一天，股市有自身的运行规律，目前大多股票的估值仍较贵。

自6月中旬起至7月初，中国股市经历一轮暴跌，最大跌幅达35%，监管层自7月初陆续推出多项救市政策，例如降息和定向降准、以中国证券金融公司为主力入市托盘、下调交易费用等。大盘在7月9日止跌后，虽然经历一轮反弹，但走势较为反复，总体呈现宽幅震荡走势。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为4,178.6点，低于上月调查时的4,575点，不过明显高于目前股指位置。基金经理对“政策底”的认同度较高，预计沪综指最低至3,500点，但高点分歧较大，多数意见是在4,000点左右。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,669.447点，跌0.98%。截止早盘收市，沪综指7月累计跌14.2%。

**防御配置为主**

本月调查中，电子技术板块的平均建议配比自纪录高点回落，消费、房地产、交通及基金等估值相对较低的板块受到青睐，显示多数基金经理的选股策略转向防御。

电子技术板块本月的平均建议配比从上月的21.9%降至19.4%；消费板块本月建议配比为22.8%，创下10个月来新高，上月为16.9%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 60 90 70 80 30 100 80 72.5

债券 15 0 0 30 20 10 0 0 9.4

现金 15 40 10 0 0 60 0 20 18.1

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月

股票 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9

债券 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5

现金 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - - 0 0 0 0 0 -

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 + + 0 0 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,500-3,800 3,600-4,500 5,000 4,000-4,300 4,300-4,500 4,000-4,300 3,700-4,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 5 0 5 5 0 5 0

消费 35 10 5 10 27 40 15 40

电子技术 0 0 50 25 10 60 5 5

金融服务 30 25 0 10 10 0 15 5

金属及产品 0 0 0 0 3 0 5 0

房地产 15 10 0 10 5 0 10 15

交通及基础设施 15 10 20 10 10 0 15 10

能源 0 15 0 0 10 0 5 0

机械 0 10 5 10 20 0 15 10

其他: 5 15 20 20 0 0 10 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月

汽车 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3

消费 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7

电子技术 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1

金融服务 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8

金属 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3

房地产 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1

交通及基建11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7

能源 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4

机械 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0

其它 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5 6.6(完)

(审校 张喜良)

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