中国最高检：保持对金融犯罪高压打击态势 维护金融市场秩序

路透北京9月23日 - 中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华周三称，保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序。

他在最高检的新闻发布会上称，近期股市异动中公安机关严厉打击证券期货领域违法犯罪活动，对于公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉的相关案件，会加快审查逮捕、审查起诉的进度，对构成犯罪的，依法提起公诉。

他表示，在这一轮股市动荡中，内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券、期货市场等金融犯罪受到了社会的关注。

“对于发布虚假信息以及内幕交易和操纵证券、期货市场的行为，中国刑法第180、181、182条把这类行为规定为犯罪，并且规定了相应的处罚。对这类犯罪，我国刑法规定了双罚制，既惩罚个人又处罚单位，既处自由刑又处财产刑，刑罚是比较严厉的。”聂建华称。

近日中信证券(600030.SS)(6030.HK)包括总经理程博明等在内的多名高管，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关调查。《财经》杂志社记者王晓璐、中国证监会有关人员被公安机关要求协助调查。

其后中国证监会主席助理、党委委员张育军亦因涉嫌严重违纪目前正接受组织调查，中央已决定免去其领导职务。（完）