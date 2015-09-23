中国最高检：保持对金融犯罪高压打击态势 维护金融市场秩序

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华周三称，保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序。
他在最高检的新闻发布会上称，近期股市异动中公安机关严厉打击证券期货领域违法犯罪活动，对于公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉的相关案件，会加快审查逮捕、审查起诉的进度，对构成犯罪的，依法提起公诉。
他表示，在这一轮股市动荡中，内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券、期货市场等金融犯罪受到了社会的关注。
“对于发布虚假信息以及内幕交易和操纵证券、期货市场的行为，中国刑法第180、181、182条把这类行为规定为犯罪，并且规定了相应的处罚。对这类犯罪，我国刑法规定了双罚制，既惩罚个人又处罚单位，既处自由刑又处财产刑，刑罚是比较严厉的。”聂建华称。
近日中信证券(600030.SS)(6030.HK)包括总经理程博明等在内的多名高管，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关调查。《财经》杂志社记者王晓璐、中国证监会有关人员被公安机关要求协助调查。
其后中国证监会主席助理、党委委员张育军亦因涉嫌严重违纪目前正接受组织调查，中央已决定免去其领导职务。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。