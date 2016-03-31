调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至71.3%

作者 林琦

路透上海3月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比较上月小幅下降。由于中国经济基本面及诸如美国何时再加息等关键要素尚不清晰，基金经理对后市较为谨慎。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为71.3%，上月为71.9%；债券建议配比为12.5%，上月为10.6%；现金建议配比为16.3%，上月为17.5%。

“短期来看，市场可能在目前位置上震荡形成弱平衡，后续走势取决经济数据表现及诸如美联储加息等事件进展的影响。”华南一基金经理表示。

不少基金经理将美联储何时加息视为近期最大的风险。上海一基金经理明言：“美联储是否会提前加息将加剧市场波动。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。叶伦偏“鸽派”的言论，将之前数位美联储高层偏鹰派的言论所带来的压力消融，A股市场周三大幅反弹结束连两日阴跌，周四则继续小幅走升。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,985.7点，略高于上月调查时的2,928.6点，与目前股指位置接近。有两位基金经理认为沪综指可能会跌至2,500点，但亦有三位看高至3,300点。

沪综指.SSEC周四早盘收报3,011.534点，涨0.36%。截止早盘收市，沪综指3月累计涨12%。

**低估值类股受青睐**

本月调查中，交通基建、机械、汽车等低估值板块的平均建议配置比例稍有上升，而消费类股则略有回落。显示随着年报期临近，业绩及分配方案成为基金经理重点关注方向之一。

交通运输和基建行业、机械类股本月的平均建议配比分别为7.5%和6.3%，上月调查时分别为6.3%和5%；消费类股本月的平均建议配比为30.6%，上月为五年多来新高31.9%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 50 80 80 70 70 60 70 71.3

债券 0 30 10 0 0 30 0 30 12.5

现金 10 20 10 20 30 0 40 0 16.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

股票 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4

债券 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8

现金 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + 0 - 0 0 - 0 0

债券 - 0 0 0 0 + 0 +

现金 0 0 + 0 0 0 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,000 2,800-3,300 2,800-3,300 2,500-3,000 3,300 2,500-2,800 3,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 10 0 5 5 5 0 10

消费 30 20 35 25 30 25 60 20

电子技术 25 15 0 40 0 10 40 0

金融服务 10 10 35 0 25 10 0 30

金属及产品 5 5 10 0 0 0 0 0

房地产 10 5 20 0 5 10 0 0

交通及基础设施 10 10 0 10 10 10 0 10

能源 0 5 0 0 10 0 0 15

机械 5 10 0 10 0 10 0 15

其他: 5 10 0 10 15 20 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

汽车 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3

消费 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5

电子技术 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8

金融服务 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1

金属 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4

房地产 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1

交通及基建 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3

能源 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4

机械 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6

其它 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4(完)