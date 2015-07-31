中国证监会加大对上市公司信息披露违法案件的处罚力度

一季度境外对中国境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局
路透上海5月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。
路透北京7月31日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五指出，证监会今年对信息披露违法案件继续保持高压态势，坚持从严打击。目前证监会已对相关违法违规行为立案、采取行政监管措施；证券交易所对上述行为也采取可自律监管措施和限制交易措施。
他在新闻例会上指出，证监会今年处理信息披露案件呈现出两个特点：第一，直击违法行为要害，准确认定违法行为。第二是严格退市制度，对有信息披露重大违法行为的上市公司坚决予以退市。
“今后，证监会将不断加大对信息披露违法案件的处罚力度，不断完善退市制度，促进信息披露真实、准确、完整，筑牢资本市场的基石。“他说。
针对近期市场频繁发生的减持问题，他表示，《公司法》、《证券法》、证监会部门规章、规范性文件和交易所自律规则分别作出了明确规定。上市公司股东应当严格遵守相关法规和规则，不得违规减持。上市公司股东对股份减持作出相关承诺的，应当严格遵守。
对于违反规定和承诺的减持行为，证监会将依法予以查处，证券交易所将依据自律规则予以处理，同时记入诚信档案。目前证监会已对相关违法违规行为立案、采取行政监管措施；证券交易所对上述行为也采取可自律监管措施和限制交易措施。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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