中国A股市场二季度将有大级别反弹--国泰君安

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海4月8日 -中国大型券商--国泰君安周二发布最新策略报告认为，随着国内无风险利率下行，增量资金流入股市,A股将出现由低估值、高分红的蓝筹股驱动的大级别反弹，二季度沪综指.SSEC将出现两成（约400点）以上的反弹空间，沪深300指数.CSI300将出现25%的反弹空间。
报告指出，市场当前被悲观情绪笼罩，但前期所有的不利因素已反映在当前的股价中。在增量资金推动下，A股市场将重拾信心；稳增长政策及刚性兑付原则打破的条件下，蓝筹股及龙头板块的低估值将被修复。
报告指出，近期应抓住大反弹中的三条主线，即稳增长、丝绸之路以及国企改革主线。例如，稳增长主线下，地产、水泥和铁路设备板块受益。
报告认为，本轮反弹，蓝筹股和龙头股将成为主力军，推荐银行、水泥、铁路设备、房地产和化工作为超配行业。
在银行股等大盘股的推动下，沪综指周二收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，创下一个半月来的收盘新高。
目前相当多券商对A股市场仍持谨慎态度，国泰君安属于少见的乐观派。
国内最大券商中信证券周二发布最新报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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