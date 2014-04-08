中国A股市场二季度将有大级别反弹--国泰君安

报告指出，市场当前被悲观情绪笼罩，但前期所有的不利因素已反映在当前的股价中。在增量资金推动下，A股市场将重拾信心；稳增长政策及刚性兑付原则打破的条件下，蓝筹股及龙头板块的低估值将被修复。

报告指出，近期应抓住大反弹中的三条主线，即稳增长、丝绸之路以及国企改革主线。例如，稳增长主线下，地产、水泥和铁路设备板块受益。

报告认为，本轮反弹，蓝筹股和龙头股将成为主力军，推荐银行、水泥、铁路设备、房地产和化工作为超配行业。

在银行股等大盘股的推动下，沪综指周二收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，创下一个半月来的收盘新高。

目前相当多券商对A股市场仍持谨慎态度，国泰君安属于少见的乐观派。

国内最大券商中信证券周二发布最新报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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