A股市场二季度料震荡向好--瑞银

路透上海4月16日电---瑞银集团UBSN.VX旗下中国合资券商瑞银证券周一发布二季度A股策略,认为二季度A股市场较大概率是震荡向上走势,并建议配置消费股及电子等部分周期股.

瑞银证券A股策略分析师张博在发布会上表示,二季度上证指数.SSEC将在2,100-2,500点之间震荡,上下两难.因二季度末指数通常反映投资者对於三季度的预期,而三季度无论是流动性还是盈利预期都可能向好的方向转变,因此6月底A股指数应高於目前位置.

"我们初步认为三季度流动性与二季度持平或者略好,而盈利预期可能在年中走过拐点,因此三季度预期好於二季度,6月底指数或许比如今点位高."他指出.

沪综指周一收报2,353.994点,跌5.167点,或0.22%.

他说,未来A股走势面临两个下行风险,一是全球经济展望再次暗淡,如出现欧债危机再度恶化和美国经济再现泥潭;二是因地缘政治因素令国际油价大涨,从而引发国内恶性通胀预期.

当然短期内亦可能有一些利好因素,"新增信贷、连续降低存款准备金率,甚至降息,就能够有效刺激指数上涨."他指出.

他表示,二季度央行将维持小幅净回笼或小幅净投放的操作,主要是确保5-6月份资金面的平稳,4月可能是降低准备金率的一个敏感时间点.而财政存款或在4-5月份对基础货币带来一些扰动,一季度来的银行体系资金面改善速度将在二季度放缓,超储率将从3%的水平逐渐回落至2.6%附近.

瑞银证券预计今年前两季非金融A股上市公司业绩同比仍处下滑态势,下半年将出现同比增长,全年的净利润增速在5.4%.

他建议,稳定增长类行业仍是二季度A股配置的重点,可作为基础配置,等待估值溢价的提升,看好一季报高增长的食品饮料、男装和中药等大消费类股.

他还表示,A股二季度难以形成单边市,需把握个股的阶段性机会,2,200点附近可逐渐增仓.推荐证券、电子、汽车和地产等行业.制度性改革和产品创新可能给国内券商股带来估值提升的机会;海外经济复苏及库存回补等,有望令电子股业绩反弹.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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