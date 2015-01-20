A股回调将令中国未来数周降准机会增加--美银美林

中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚后，上海沪综指.SSEC周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅。周二略收复部份失地，收涨1.8%。

美银美林认为，虽然该行相信自去年7月以来A股的升浪是受到改革及政策放松的预期上升带动，但同时亦认为涨势过急，且很大程度是受散户的追捧所致，保证金融资急增亦令人忧虑。