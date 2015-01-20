A股回调将令中国未来数周降准机会增加--美银美林

香港《经济日报》：韩新总统诞生 破朝核僵局契机
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路透香港1月20日 - 投行美银美林周二发表报告称，随着近日A股下挫以及中国央行口径外汇占款减少，相信未来数周存款准备金率下调的机会将会增加。
中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚后，上海沪综指.SSEC周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅。周二略收复部份失地，收涨1.8%。
美银美林认为，虽然该行相信自去年7月以来A股的升浪是受到改革及政策放松的预期上升带动，但同时亦认为涨势过急，且很大程度是受散户的追捧所致，保证金融资急增亦令人忧虑。
该行表示，特别关注到股市涨势反而拖延货币宽松的步伐，因内地决策者担心任何重大宽松措施将进一步刺激股市上升。因此A股周一急挫以及未来数天可能继续出现调整，加上12月中国央行口径外汇占款下降，会令未来数周央行下调存款准备金率的机会明显增加。
美银美林表示，相信中国央行未来仍会数次降准以增加基础货币供应，估计今年将会下调三次。
此前数据显示，去年12月中国央行口径外汇占款下降约1,290亿元人民币；全部金融机构外汇占款则减少1,184亿元，为去年8月以来再度出现负增长。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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