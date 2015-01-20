版本:
中国
财经视点 | 2015年 1月 20日 星期二 17:18 BJT

A股回调将令中国未来数周降准机会增加--美银美林

路透香港1月20日 - 投行美银美林周二发表报告称，随着近日A股下挫以及中国央行口径外汇占款减少，相信未来数周存款准备金率下调的机会将会增加。

中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚后，上海沪综指.SSEC周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅。周二略收复部份失地，收涨1.8%。

美银美林认为，虽然该行相信自去年7月以来A股的升浪是受到改革及政策放松的预期上升带动，但同时亦认为涨势过急，且很大程度是受散户的追捧所致，保证金融资急增亦令人忧虑。

该行表示，特别关注到股市涨势反而拖延货币宽松的步伐，因内地决策者担心任何重大宽松措施将进一步刺激股市上升。因此A股周一急挫以及未来数天可能继续出现调整，加上12月中国央行口径外汇占款下降，会令未来数周央行下调存款准备金率的机会明显增加。

美银美林表示，相信中国央行未来仍会数次降准以增加基础货币供应，估计今年将会下调三次。

此前数据显示，去年12月中国央行口径外汇占款下降约1,290亿元人民币；全部金融机构外汇占款则减少1,184亿元，为去年8月以来再度出现负增长。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐