中国股市盘前看点--12月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国央行可能公布11月金融统计数据

--美国11月零售销售

**宏观经济和政策面**

--人民日报周二发表文章称,目前房地产调控正处在关键时期,成果仍不稳固,远没到可以放松的时候.房价回归合理水平的目标并未实现,促使房价反弹的因素依然存在.

--上证报援引知名经济学家厉以宁表示,未来货币政策应保持稳定,以微调为主,避免"大起大落、大松大紧"伤害经济发展.他并称,货币政策处於稳健的甚至适度宽松的状态是有好处的,因为中国是个转型发展中国家,不能够照搬发达国家的货币流量的计算方式.

**重点行业和公司**

--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周二公告称,决定推迟H股发行工作,因目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动.将另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作.

--中证报援引大成基金公告称,自12日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒(600132.SS)继续进行估值调整,估值价格调整为47.86元.

--出售地产业务的计划刚刚获得股东大会通过,海南航空(600221.SS)(900945.SS)又披露了涉及金额超过18亿元的三项新投资计划，包括增资香港航空、受让长安航空股权、受让海航财务公司股权等.

**海外动向**

--美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.银行股受创最重,科技股也走低,之前道指成分股英特尔下调第四季营收预期.道琼工业指数收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC继续考验2,300点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

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