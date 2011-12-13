中国股市盘前看点--12月13日

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国央行可能公布11月金融统计数据
--美国11月零售销售
**宏观经济和政策面**
--人民日报周二发表文章称,目前房地产调控正处在关键时期,成果仍不稳固,远没到可以放松的时候.房价回归合理水平的目标并未实现,促使房价反弹的因素依然存在.
--上证报援引知名经济学家厉以宁表示,未来货币政策应保持稳定,以微调为主,避免"大起大落、大松大紧"伤害经济发展.他并称,货币政策处於稳健的甚至适度宽松的状态是有好处的,因为中国是个转型发展中国家,不能够照搬发达国家的货币流量的计算方式.
**重点行业和公司**
--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周二公告称,决定推迟H股发行工作,因目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动.将另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作.
--中证报援引大成基金公告称,自12日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒(600132.SS)继续进行估值调整,估值价格调整为47.86元.
--出售地产业务的计划刚刚获得股东大会通过,海南航空(600221.SS)(900945.SS)又披露了涉及金额超过18亿元的三项新投资计划，包括增资香港航空、受让长安航空股权、受让海航财务公司股权等.
**海外动向**
--美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.银行股受创最重,科技股也走低,之前道指成分股英特尔下调第四季营收预期.道琼工业指数收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC继续考验2,300点整数关口.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
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路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。