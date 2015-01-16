上市公司再融资等涉房业务 国土部不再事前审查--证监会

路透上海1月16日 - 随着中国房地产市场形势发生明显变化，中国证监会进一步给上市公司涉及房地产业务再融资政策松绑。证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来上市公司再融资、并购重组涉房业务，国土资源部不再进行事前审查。

他在每周新闻例会上表示，目前，国土部针对土地闲置等问题采取的行政监管措施已在网站公开，社会公众均可查询；证监会与国土部决定调整工作机制，对于是否存在土地闲置等问题认定，以国土资源部门公布的行政处罚信息为准，对于是否存在正被立案调查的事项，中介机构应充分核查披露。

他指出，在上述工作机制调整后，证监会将强化信息披露监管，加强事中事后监管力度。具体措施包括：要求上市公司加强信息披露，及时披露用地违法违规被查处的情况；上市公司高层及股东、实际控制人等应公开承诺，若存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司及投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

保荐机构或独立财务顾问、律师等中介机构应出具专项核查意见。若证监会及交易所等从媒体或举报了解上市公司涉房业务存在未披露违法违规行为，可要求上市公司自查及作出公开说明、中介机构再次专项核查及公告、以及证监局实地核查。

根据此前国务院关于房地产市场调控相关政策，对存在闲置土地、炒地以及捂盘销售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市、再融资和重大资产重组。之前，中国证监会在审核房企或涉房业务再融资或资产重组时，需要国土部的事前审查。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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