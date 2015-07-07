香港《经济日报》：救A股首救信心 改革莫开倒车

（7月7日社评）

中央强力救市虽令A股昨暂止泻，却须防过犹不及令市场愈救愈惊，反添投资者恐慌。且中央不惜代价救市，外界更忧改革开倒车，除损金融风险管理，更窒碍A股市场化与国际化。

中央前天重招救市，除叫停新股上市，促＂国家队＂扫货外，更破天荒由人行向中证金公司提供流动性，俨如开出无限额信用卡托市。惟沪指昨天虽回升2.4%，深股与创业板却续泻，反映中央图强力救市稳信心，客观效果却令市场愈救愈惊。

此因股民忧A股崩盘已火烧眼眉，中央才会不惜代价力顶，国家队扫货反成散户沽货最后机会。A股逾8成交投来自散户，后市能否回稳，还看中央能否稳住散户信心，令散户纵未入市捞底，至少亦不加入沽货大军散货急撤，否则散户沽压源源不绝，中央托市亦恐如泥牛入海。

惟更深层问题是，中央过去几天以有形之手猛力干预股市，令外界担忧中央推行多年的金改、股改大开倒车，至少在三方面构成严重冲击。

其一，打乱金融风险管理。中央金改重点是加强风险管理，增金融稳定性。惟中央今次除促券商自资扫货，连保险公司亦只准买不准沽，俨如要金融机构罔顾风险，与市场力量对赌，一旦酿成亏损，其资本质素将大打折扣，恐要向股东伸手填补亏损、补充资本金，若如此势损金融稳定。

其二，窒碍A股市场化。中央股改大方向是要推动市场化，透过市场力量发现股市价值，形成有利价值投资的氛围。惟中央今次摆出A股只许升不许跌的姿态，进一步加深A股是看中央脸色的政策市烙印。若股民日后投资，仍是押注中央政策的赌博，而非看基本因素等理性入市，那A股势难走出暴升暴跌的政策市怪圈。

其三，拖慢A股国际化。中央近年力推A股国际化，以提升中国股市的国际影响力，并引入优质外资尤其中长綫资金，助A股长远平稳发展。惟中央毫不掩饰操控股市，官媒更将跌市矛头直指外资＂恶意＂沽空，此势添外资对A股政治不明朗的忧虑，沪股通昨创133亿元人币的净卖出历史新高，或反映此担忧。若外资信心受挫，那A股的国际化步伐，如入MSCI等国际指数的进度，势被拖慢。

故中央救市除看能否在短期内打好信心战，稳住股民信心以纾沽压，更关键是要向外充分解释，力减各界对中央改革决心的疑虑。若处理不善，内地金融与经济改革，势受严重冲击而面临倒退。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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