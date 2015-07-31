中国证监会称注册制改革循序渐进 应急管理措施不影响市场化方向

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月31日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五指出，前期为稳定市场而采取的一些应急管理措施具有短期性质，但市场化改革的发展方向没有变，也不会变。另外，注册制改革需要循序渐进，稳步实施。
他在新闻例会上指出，在出现市场大幅波动和异常情况之时，为维护市场稳定而采取减少或暂缓新股发行的措施是必要的。
“注册制改革是一个系统性工程，需要循序渐进，稳步实施。”他说，未来推进股票发行注册制改革是资本市场改革的重大举措，有利于进一步夯实市场基础，稳定市场预期。
对于多空分级和杠杆反向基金等创新型工具，他回应到，证监会在审查过程中发现这些产品结构比较复杂，对此证监会督促多家基金公司完善技术性、投资者适当性管理等准备工作。近期有关公司经与交易所、登记结算机构沟通，发现相关技术系统准备、投资者适当性管理工作准备还没有做好，所以有多家公司主动申请撤回这类产品，证监会依照规定予以终止审查。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。