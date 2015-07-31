中国证监会称注册制改革循序渐进 应急管理措施不影响市场化方向

路透上海7月31日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五指出，前期为稳定市场而采取的一些应急管理措施具有短期性质，但市场化改革的发展方向没有变，也不会变。另外，注册制改革需要循序渐进，稳步实施。

他在新闻例会上指出，在出现市场大幅波动和异常情况之时，为维护市场稳定而采取减少或暂缓新股发行的措施是必要的。

“注册制改革是一个系统性工程，需要循序渐进，稳步实施。”他说，未来推进股票发行注册制改革是资本市场改革的重大举措，有利于进一步夯实市场基础，稳定市场预期。

对于多空分级和杠杆反向基金等创新型工具，他回应到，证监会在审查过程中发现这些产品结构比较复杂，对此证监会督促多家基金公司完善技术性、投资者适当性管理等准备工作。近期有关公司经与交易所、登记结算机构沟通，发现相关技术系统准备、投资者适当性管理工作准备还没有做好，所以有多家公司主动申请撤回这类产品，证监会依照规定予以终止审查。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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