财经洞察：中国本轮股灾启示录--监管手段滞后引发的恶果

作者 沈燕

路透北京7月1日 - 中国股市六月中旬以来的大暴跌，很大程度上缘于场外配资惹的祸，也折射出当监管手段滞后于市场发展时，出现股灾将是早晚的事情。

这也为中国诸多领域的改革提供了警示：当市场发展过快，资金杠杆在各个领域随处可见，一旦监管手段不能及时跟上，中国能否承受由此带来的恶果？

这一警示尤其适用于对技术监管手段和政策制订都要求很高的领域，包括人民币国际化的推进、金融领域改革、地方政府债务的处理、财政领域的改革等。

或许这也是中国屡屡强调金融领域要控制系统性风险，宏观调控强调底线思维的原因所在。而此次股灾的出现在为资本市场改革敲响警钟的同时，也提醒决策者在推进其它领域的改革时，不仅要预判可能产生的风险，更要预先做好风险防控预案。

近期暴跌的中国股市吸引了全球的目光。受场外配资强行平仓等多种因素影响，中国A股在6月26日迎来“黑色星期五”，沪综指.SSEC与创业板双双创出七年来最大单日跌幅，两市逾2,000家个股跌停。

尽管周末中国宣布降息降准利好，但沪综指周一仍大幅下跌，收挫3.3%，至两个半月新低。

其后中国证监会于周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。

在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，沪综指周二大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。周三早市收报4,260.13,微跌0.4%。

**疯涨后的狂跌，监管手段滞后难辞其咎**

事实上，当4月中旬首次突破万亿元的成交额令上海证券交易所的行情系统都无法及时显示，当沪综指用一个半月的时间完成近1,000点的涨幅，当络绎不绝的新开户股民蜂拥而入各个券商大厅，而这火爆行情与疲弱的实体经济明显严重背离时，狂欢的中国股市已然埋下股灾的隐患。

一方面，伴随着市场不断充斥的天量资金究竟从何而来的疑问，另一方面，中国股市却又上演着一幕天天上涨的喜剧，并推动沪综指轻松跨越5,000大关，“政策牛”的舆论暗示也是扑天盖地。

“股市的疯狂让人担心，不买吧不甘心，买了吧更让人担心。”一位很理智的研究宏观领域多年的研究员称。

在他看来，疲弱的实体经济，庞大的地方政府债务，艰难的改革推进，以及没有明显改善的上市公司业绩等，都无法为中国股市的快速上涨提供理由。

但在炒个股就是炒预期的理念下，理性的担忧终究抵不过股市连续上涨带来的赚钱效应。无论是活跃的两融业务，还是允许投资者开设多个股票帐户等举措，无疑都对狂热的市场火上浇油，同时，场外配资规模的野蛮生长令市场杠杆效应持续升温。

而当这一切都止于监管层清理场外配资的一声令下，当沪综指两周暴跌一千点市值轻松蒸发,中国普通股民的伤痛可想而知。

“清理场外配资没有错，问题是监管层早干么去了？在股市出现那么大的成交量时难道不该搞清楚资金的来源吗？如果监管层的技术水平和监管能力还不能应对股市的加杠杆效应，那就不要搞那么多的加杠杆政策，包括允许投资者开设多个股票帐户。”一位帐面资产从数百万大幅缩水的股民愤怒地说。（完）

(发稿 沈燕；审校 曾祥进)

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