证监会通报五起市场违规案件及处罚

路透北京12月26日电---中国证监会公布五起涉嫌内幕交易及操纵证券市场等非法行为,通报了相关案情及对相关责任人的行政处罚.其中包括又一起典型的"抢帽子"操纵案件广东百灵信案.

2008年1月17日至2009年7月31日,证券投资咨询机构广东百灵信在多家媒体公开发布荐股资料和荐股文章.期间,该公司控股股东兼总经理高晓莉等人利用其实际控制的"李某"等涉案账户以先行买入证券,後向公众推荐,再抢先卖出证券的手法,先後233次交易97只证券,累计成交金额20亿余元人民币,获利2,570万余元.

"抢帽子操纵具有较强的迷惑性,当事人往往利用其专业地位,在公开发表股评推荐前提前买入,并利用公开荐股设置圈套,引诱投资者上当,为其操作牟利,其欺诈行为严重危害市场秩序,侵害投资者利益."证监会网站上周五发布通报称.

证监会於2010年6月将该案移送公安机关侦查.目前公安机关已查清犯罪事实,主要涉案人员已被依法逮捕.

同比披露的还有辽宁森能董事李鹏涉嫌内幕交易案、鲍崇民等人涉嫌内幕交易案、徐翀等涉嫌操纵证券市场案以及沧州化工信息披露违法案件.

2011年12月9日,证监会曾披露广东中恒信传媒投资有限公司和薛书荣等人的"抢帽子"操纵案件,涉案人非法获利4.26亿元.证监会称"涉案金额十分巨大,操纵股票数量史无前例."(完)

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--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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