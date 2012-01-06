中国证监会澄清拟成立中央证券借贷交易所的报导不实

路透上海1月6日电---针对国外媒体报导中国将成立中央证券借贷交易所的消息,中国证监会有关人士对此予以否认,并表示中国证券金融公司目前仍在进行相关业务的筹备工作.

据证券时报周五报导,上海证券交易所的相关人士亦表示,目前并没有听说成立中央证券借贷交易所的消息,对上海证券交易所将作为中央证券借贷交易所股东的说法也表示否认.

有分析师指出,昨日A股大跌部分是受到一些利空传言影响,其中之一便是拟成立证券借贷交易所为融券卖空提供便利.周四沪综指.SSEC收跌0.97%创下近34个月新低.

英国金融时报稍早援引一些证券业官员和基金经理报导称,中国政府最早将在本季度建立一家新机构,名为中央证券借贷交易所,为融券卖空提供便利.该交易所最大的股东为证监会,其他股东包括上交所和深交所.该交易所将向有意借入股票的中国境内合格基金经理提供股票,并收取费用.它将从中国境内的机构(包括银行、保险公司和基金管理公司)得到相关股票.

中国证券金融公司已於去年10月成立,其股东包括沪深股票交易所和中国证券登记结算公司,注册资本为60亿元.证券金融公司主要开展转融通业务,帮助证券公司更好管理自身的流动性,扩大融资融券业务规模.

同样在去年10月,证监会出台了有关融资融券业务常规化的政策草案.在此之前,共有25家券商获得融资融券业务试点资格,证监会计划将这项业务正式推广到其他符合条件的证券公司.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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