沪综指今年跌逾两成 郭树清称应对股市"有信心"

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海12月31日电---中国股市沪综指.SSEC以全年逾两成的跌幅作别兔年,不过履新仅数月的证监会主席郭树清称,未来中国将有更多的优秀企业继续上市,大家应该对证券市场抱有信心.
上海证券报周六引述他在一论坛上表示,目前中国国内生产总值(GDP)、股市规模已达世界第二位,债市规模列世界第五,"更重要的是我们的实体经济中有一大批优秀企业,没有这批企业,中国不会有如此强大的经济实力.而这当中最优秀的企业,相当一部分已经上市了,还有一部分会继续上市,所以大家应该对市场有信心."
在回应"证监会是否酝酿了救市措施"提问时,郭树清称,不存在"救市"这个概念,证券市场有它自己的运行规律.
中国股市沪综指今年全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最大跌幅.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.
郭树清并指出,中国面临的金融问题还很多,最突出的是实体经济中最需要资金的地方仍很难得到资金.而同时人民币存款余额已近80万亿元,资金总量规模很大,说明融资结构存在问题.
"改善融资结构,把更多的储蓄资源,引导和疏通到急需发展的行业和企业,如三农、中小企业、科技创新型企业、教育、文化产业等,这对社会经济发展非常重要."他强调说.
对於当前国际经济形势动荡、欧美债务危机持续演变等情况,郭树清认为,资本主义经济危机是持续不断的,但同时未阻碍其继续发展.因此,不要过分强调国际环境的不确定性,"不确定性永远存在,没什麽新鲜的."(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。