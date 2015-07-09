上证所处罚四起上市公司股东及高管违规减持 六起尚在处理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 据上海证券交易所提供的信息，周三该所发布四份关于违规减持的处理决定，包括两份通报批评和两份监管关注；目前上证所尚有六件涉及股东及董事监事高级管理人员减持违规的案件正在处理进程中，超比例减持是违规的主要原因。
此次处理的四起违规减持案例中，有三起是公司股东在减持上市公司5%股份后未及时停止买卖并履行权益变动的信息披露，上证所对青海华鼎(600243.SS)股东沈付兴给予通报批评，对维科精华(600152.SS)股东宁波工业投资集团和宁波工业投资公司、东方通信(600776.SS)股东普天东方通信集团给予监管关注。
按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，持股超过5%以上的股东，在增减持达到已发行股份的5%时，应及时停止买卖并履行权益变动的披露义务。
此外，华海药业(600521.SS)副总经理王飚在公司2014年年报披露前30日内，卖出公司股票4万股，违反了董监高人员不得在“窗口期”买卖的相关规定。上证所给予通报批评的处罚。
上证所并表示，目前该所尚有六件涉及股东及董事监事高级管理人员减持违规的案件正在处理进程中。其中，拟予以通报批评六件，涉及六人次；监管关注一件，涉及两人次，超比例减持仍是违规的主要原因。
近期中国股市持续大跌，证监会出台多项利好救市，其中提到，将依法查处市场反应集中的大股东、董监高人员违反规定、承诺的减持行为。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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